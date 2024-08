Místy už po novém povrchu projíždějí řidiči po opravované silnici mezi Mutěnicemi a Hovorany, a to ve směru na Brno. Právě v tomto směru byly na silnici II/380 na začátku tohoto týdne dokonce odkloněné semafory u Mutěnic.

Pro tah z Brna na Hodonín ale dál platí objízdná trasa z Čejče, přes Čejkovice do Mutěnic.

„Mělo by se dělat na obrusných vrstvách. Dodělávat se mají ještě krajnice či příkopy,“ popsal Deníku nejbližší plán vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajské Správy a údržby silnic Libor Olšák. Většina prací by podle něj měla být zhruba do měsíce hotová.

To už by pak řidiči měli jezdit mezi Mutěnicemi a Hovorany obousměrně po novém asfaltovém koberci téměř bez omezení. Tady až na jednu část. Tou je most přes Mutěnický potok mezi odbočkou na Čejkovice a železničním přejezdem.

„Dodělává se první polovina mostu. Pak se bude pracovat na druhé,“ sdělil vedoucí. Obnovený most má být hotový do konce listopadu. Po ukončení objízdné trasy přes Čejkovice se mají u mostu objevit semafory, které budou řídit provoz přes rekonstruované přemostění kyvadlově.

