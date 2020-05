Sportovní aréna v Hodoníně v Lipové aleji s kapacitou pěti set diváků se v úterý odpoledne stane dějištěm jednání zastupitelů také o úpravě městského rozpočtu na rok 2020. Z toho má zmizet dvacet milionů korun na rekonstrukci bytového komplexu Pastelky I.

Opozice to kritizuje. Nájemníci mají blízko k rezignaci. „Jsme zklamaní, ale ještě doufám,“ svěřila se Dana Strýčková, která v Pastelkách bydlí od jejich vzniku před třiadvaceti lety. Také další nájemníci dlouhodobě poukazují na problémy v objektu, včetně zatékání do horních bytů, opadávající omítky a i na to, že od začátku platili vyšší nájemné než jinde v městských bytech.

To sice mělo končit ve fondu oprav, ale zřejmě putovalo přímo do rozpočtu města. „Všichni zastupitelé jsme říkali, že peníze z nájmů jdou do bytového generalu, ale kde teď jsou? Prosazoval jsem okamžitou opravu, protože město se nezachovalo rovně a čestně. Snad už patnáct let lidem opakovaně slibuje, že jim v příštím roce dům opraví,“ uvedl nezávislý zastupitel Jiří Janda.

Většina nájemníků byla jen kousek od toho, co chtěla před dvěma lety. Pro odkoupení městských bytů za čtyřicet procent odhadní ceny jim chyběly hlasy jen dvou zastupitelů. Po volbách pak zastupitelstvo rozhodlo o tom, že byty neprodá, ale zrekonstruuje celý komplex. „Kdyby se to prodalo, jak jsme chtěli, tak by na tom už část obyvatel pracovala. Tvrdě jsem kritizoval sliby koalice o tom, že Pastelky začne opravovat,“ řekl opoziční zastupitel František Novotný.

Ten, stejně jako všichni ostatní členové finančního výboru minulý týden nepodpořil úpravu městského rozpočtu s odkladem rekonstrukce bytového komplexu.

Starosta Libor Střecha oponoval tím, že se letos nestihne vyprojektovat celá rekonstrukce. „Takže počítáme s touto akcí v příštím roce a s tím, že se provede celá, ne po etapách. Samozřejmě ještě hledáme možnosti dotace,“ uvedl starosta.

Jak doplnil mluvčí radnice Josef Horníček, kompletní opravy tohoto domu o pěti vchodech a s více než osmdesáti byty mají vyjít zhruba na pětačtyřicet milionů korun. „Radní na úterním jednání rozhodli uskutečnit rekonstrukci bytového domu Pastelky jako jeden tendr a se zahájením stavebních prací v červenci příštího roku,“ dodal mluvčí.

Bytový komplex Pastelky I

• Kde: Hodonín, Slavíkova 17, 19, 21 a Šafaříkova ulice 1 a 3

• Počet bytů: 82

• Prodej: Někteří nájemníci chtěli byty koupit již od roku 2015, do konce roku 2017 je ale město kvůli dvacetileté lhůtě na státní dotaci prodat nemohlo; jen dva hlasy zastupitelů chyběly k prodeji v březnu 2018

• Pro opravu hlasovala naposled stávající koalice na podzim 2018

• V městském rozpočtu na rok 2020 bylo připravených na první fázi oprav 20 milionů korun