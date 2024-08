Toto omezení však nemá mít dlouhého trvání. Nový asfalt na silnici od Radějova už byl ve středu vidět například před mostem přes Radějovku nedaleko hájovny. Krajští silničáři nechávají opravit silnici v části zástavby v Radějově a pak především za obcí směrem na Lučinu.

„Jde o dílčí opravu, začátek jsme zvolili ještě v obci, kde to bylo špatné. Povrch se zpevňuje a obnovuje se obrusná vrstva,“ přiblížil Deníku vedoucí provozní úseku jižní oblasti krajské Správy a údržby silnic Jaroslav Dostál.

Jak připomněl, úplná uzavírka je vyřízená do prvního září. „Už druhého by měly jezdit školní autobusy po novém povrchu. Pak by mělo zbývat ještě dosypávání krajnic a dodělat vodorovné dopravní značení, což se dá provést již za provozu,“ vysvětlil oblastní vedoucí krajských silničářů.

Ti opravy zhruba sedmnácti set metrů povrchu silnice s částečnou sanací podloží vysoutěžili za více než sedm milionů korun.

Nebezpečí pro cyklisty

Nový asfalt v Radějově vítají. „Ta silnice opravu potřebovala, už roky směrem k potoku ujížděla krajnice. Zvláště pro cyklisty šlo o nebezpečnou cestu. A vyhnout se tady autobusům nebylo zrovna jednoduché,“ přiblížila pohled z Radějova tamní starostka Marie Liferenková s tím, že někteří tamní chataři ale nelibě nesli načasování oprav na hlavní turistickou sezonu.

Objízdná trasa na Lučinu a k tamním blízkým chatám vede nyní přes Tvarožnou Lhotu. „Není to u nás nic dramatického, navíc konec léta bývá klidnější,“ sdělila starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová.

Podle některých návštěvníků vodní nádrže Lučina či blízkého okolí nebývá tamní odpočinkový areál během všedních dnů ani příliš vytížený. To bylo vidět před středečním polednem, kdy ve vodě bylo jen několik jednotlivců. Přitom voda podle posledního hodnocení hygieniků z minulého týdne dostala jedničku, tedy že je vhodná ke koupání.

„Voda je perfektní, bezvadná a teplá. I kvalitu si drží, a přitom ve vodě skoro nikdo není. Jsem spokojená,“ svěřila po vystoupení z hladiny Lučiny plavkyně, která se představila jako Marcela.

Omezená nabídka

Jelikož bylo pod mrakem, tak i nabídka restauratéru byla omezená. Hospůdka Pod Majákem nad vodní nádrží lákající například na langoše, bramboráky, hranolky nebo na pivo z dolnobojanovického pivovaru Mazák měla před otevřením. Dole pod hrází bylo už i dopoledne otevřeno. Oproti návštěvě Deníku před měsícem si tady milovníci regionálního piva mohli dát místo Osmice z pivovaru v Louce nyní jedenáctku Šmukáče z Velké nad Veličkou.

Mezi hosty s jídlem či pitím bylo vidět ty, kteří sem přijeli na kole, přišli z blízké autobusové zastávky nebo dorazili z o několik kroků vzdálenějšího zastíněného parkoviště. Celodenní stání tu stojí padesát korun a první půlhodina je dokonce zdarma. Právě tady vybrané parkovné už nasvědčuje letošní vyšší návštěvnosti na Lučině. „Díky penězům z parkovné můžeme na Lučině více investovat. Například tak budeme dělat rekonstrukci hlavních sociálek,“ zmínila starostka.

Přírodní koupaliště na Lučině ve středu před polednem objektivem Deníku. | Video: Deník/Petr Turek

A také silničáři chystají další investici směrem k Lučině. Rádi by totiž navázali na nyní opravovaný úsek silnice dál směrem na Tvarožnou Lhota. „Navazující úsek se bude dělat možná příští rok,“ dodal oblastní vedoucí silničářů.