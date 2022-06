Tímto směrem jdou také současné kroky města. Radní totiž doporučují zastupitelům na nejbližším zasedání rozšíření majetku města v této lokalitě, a to výkupem pozemků u odpadové firmy za více než dvanáct milionů korun. „Návrhy na výkupy okolních pozemků souvisí s možným přemístěním sběrného dvora,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Město si ještě nechává zpracovat znalecký posudek, který má určit cenu předmětných pozemků. Na druhé straně má ale už radou odsouhlasené odůvodnění odchylku ceny, v níž se počítá se zhodnocení kupovaných parcel následnou změnou územního plánu z rekreačního využití na plochy pro výrobu a skladování. Podle podkladů pro zastupitele prodávající dokonce už kupní smlouvy podepsali. „Nejdříve bychom měli mít k novému sběrnému dvoru k dispozici studii proveditelnosti. Teprve na jejím základě by se pak mělo jednat o výkupech pozemků,“ reagoval zastupitel a právník Vítězslav Krabička. Zmíněná studie ale podle mluvčího radnice zatím hotová není.

Zastupitelé budou ale už v úterý o nákupu pozemků s cenou více než tisíc korun za metr čtvereční rozhodovat. A nejen o tom. Ale také o žádosti potravinářské firmy, která by ráda koupila tamní stávající městský pozemek s tím, že by tady postavila halu na skladování potravin a zázemí pro kanceláře. Tady ale vedení hodonínské radnice doporučilo požadovanou parcelu neprodávat. „Do předmětné lokality se zvažuje přemístění sběrného dvora. Do doby prověření a zvážení využití pro potřeby města neprodávat,“ vyjádřil se vedoucí radničního odboru města Dalibor Novák.

Mezitím ale pokračuje i obnova zahrádek mimo pozemky, které nyní plánuje vedení města koupit. Oplocení zhruba sto dvaceti zahrad má být hotové do září. „Se členy rady jsme minulý týden projednávali dotazy nás zahrádkářů. Ty se týkaly studen, dlouhodobého pronájmu i toho, jestli můžeme zahrádky převádět na členy rodiny,“ přiblížil jednání Pavol Čech, zástupce zahrádkářů z Kapřisek. Ti v minulých měsících usilovali o odprodej tornádem zasažených zahrádek, které chtěli i s chatkami opravovat už jako jejich majitelé.