/FOTO/ Do konce tohoto měsíce mohou zájemci hlasovat pro rozdělení participativního rozpočtu Tvoříme Veselí. Vybírat si mohou ze čtyř možností.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.