O možnosti přesunu autobusového nádraží k nedalekému vlakovému hlasovali městští zastupitelé ve Strážnici na posledních dvou jednáních. Přesto řada lidí u obou stanic o této myšlence ve čtvrtek nevěděla. Některé oslovené záměr dokonce překvapil.

Anketa Hodonínského Deníku Rovnost dopadla poměrně vyrovnaně mezi zastánci přesunu a těmi, kdo jej odmítají nebo jim připadá zbytečný. „Možná by bylo dobré, kdyby nádraží k sobě byly blíž. Je otázkou, jestli se u toho vlakového ještě najde místo i pro autobusy,“ řekla Irena Gregorová z Veselí nad Moravou. Místní, kteří bydlí u autobusového nádraží, by zase přivítali, aby se autobusy posunuly mimo zástavbu.

Naopak proti přesunu je třeba Ivana Poláchová ze Vnorov. „Už teď jsou nádraží blízko sebe. Je zbytečné to předělávat, něco rušit a stavět,“ svěřila se Poláchová.

Nádraží Strážnice

- Vlakové: Nádražní ulice blízko Veselské brány, na staniční budově z přelomu 40. a 50. let minulého století zaujmou hlavně slovácké folklorní motivy. Stojí u trati, která spojovala od roku 1887 Veselí nad Moravou a Sudoměřice, od roku 1891 následně i s uherskou Skalicí a Kúty.

- Autobusové: Sedm nástupišť v poměrně široké proluce mezi Nádražní a Vinohradskou ulicí na okraji centra města.

Podobný názor má i Ladislav Holiš z Petrova, který do Strážnice léta dojíždí do práce. „Autobusové nádraží je vybudované na velice dobrém místě. Všichni jsou na to zvyklí a rozhodně bych to neměnil. Jen bych ho zmodernizoval, aby na lidi nepršelo,“ myslí si Holiš s tím, že by šlo o zbytečně proinvestované miliony korun, za které se mohou opravit chodníky.

Podobně to vidí místní Alena Haluzová. „Raději ať udělají ve městě ještě druhou vlakovou zastávku. A autobusové nádraží by vypadalo líp zmodernizované,“ sdělila Strážničanka.

Jak přiblížila starosta Renata Smutná, jde zatím jen o prověřování možnosti, která má pomoci s řešením akutního nedostatku parkovacích míst v centru. „Naše město je stavěné ještě středověkým způsobem se sevřenými ulicemi, v nichž se nepočítalo s parkováním. Na zastupitelstvu jsme dostali podnět na prozkoumání prostoru autobusového nádraží, které je na naše poměry poměrně velké, takže by se třeba polovina přeměnila na parkoviště,“ vysvětlila starostka s tím, že radnice navíc chystá nový parkovací systém.

Ohledně nové podoby autobusového nádraží, které má nyní sedm nástupišť,čeká vedení města řada jednání. A to nejen na zastupitelstvu, ale i s krajem a dalšími institucemi. „Uvítáme, pokud nás bude město o přípravných pracech informovat, abychom se mohli dohodnout na dalším postupu. Nejde jen o samotnou plochu a nástupiště, ale i o další požadavky,“ dodal za koordinátora krajského integrovaného dopravního systému Květoslav Havlík.