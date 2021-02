Správa železnic nyní nechává posuzovat vlivy záměru na životní prostředí. Ten počítá s podchodem a s přesunutím části silnice mezi Rohatcem a Ratíškovicemi mimo zástavbu Kolonie. „Tímto způsobem se situace měla řešit mnohem dřív. Každopádně by si lidé na Kolonce konečně mohli trochu oddechnout od množství projíždějících aut, které navíc u přejezdu čekají poměrně dlouhou dobu,“ přiblížil přiblížil tamní poměry místní penzista Miroslav Chocholáček, který desítky let pracoval v blízké čokoládovně.

Také starosta Rohatce Jarmil Adamec vidí v novém řešení mnohá pozitiva. I když, jak připomněl, přejezd je díky své rozlehlosti zatím poměrně bezpečný. „Přeložení silnice by ale pomohlo výrazně zmírnit dopady narůstající dopravy zejména v Mírové a Vítězné ulici, kudy jezdí i množství kamionu. Řidiči tam navíc často nedodržují povolenou rychlost. Díky měřiči víme, že tudy ročně projede až 900 tisíc aut, což je pro tuto část obce obrovská zátěž,“ uvedl Adamec. Upozornil také na to, že kvůli provozu na hlavním železničním koridoru mezi Vídní a Varšavou, musejí řidiči u závor často čekat. „Tím, že vznikne podchod, tak pěší ani cyklisté nebudou omezení v tom, jak se dostat do lesa či na kole do práce v jakékoliv firmě na Kolonii,“ doplnil rohatecký starosta s tím, že řidičům se cesta stejným směrem prodlouží jen o minuty.

Také Ratíškovičtí už s budoucí variantou cestování do Rohatce a napojení na silnici I/55 počítají. „V aktuální změně územního plánu právě řešíme i odklon rohatecké silnice za býkárnou. Zatím k tomu u nás nebyly žádné připomínky,“ sdělil ratíškovický starosta Josef Uhlík.

Náhrada přejezdu



Kde: trať Břeclav – Přerov, silnice Rohatec Kolonie – Ratíškovice

Řešení pro pěší: podchod dlouhý 25 metrů, široký 3 metry a vysoký 2,5 metru

Řešení pro auta: přeložka silnice dlouhá 2,2 kilometru od ratíškovické býkárny po rohateckou kolem zástavby Kolonie s mostem přes Járek s napojením na silnici I/55 u rohatecké drůbežárny

Zahájení stavby: 2024

Předpokládané náklady: 311,7 milionu korun

Novinka vyplynula z analýzy zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech. Posvětila ji centrální komise ministerstva dopravy. „Díky stavbě dojde ke zvýšení bezpečnosti v koridorové trati i v silniční dopravě,“ uvedla hlavní argument Nela Friebová, mluvčí Správy železnic. Šestikolejný přejezd je podle ní nyní nebezpečným kolizním místem s velkou intenzitou vlakové dopravy s traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině.

Přeložka silnice mezi Rohatcem a Ratíškovicemi má podle mluvčí současně odstranit problém s narůstající intenzitou dopravy. „Převede ji mimo obydlenou oblast a připraví podmínky pro zapojení této komunikace do plánované mimoúrovňové křižovatky na budoucí dálnici D55,“ přiblížila Friebová. Podle posledních informací z webu republikového Ředitelství silnic a dálnic by navazující úsek zmiňované dálnice D55 měl být v provoz až deset let.

To investice Správy železnic mezi Ratíškovicemi a Rohatcem má být hotová mnohem dřív, a to s předpokladem stavebních prací od dubna 2024 do září 2025. „Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 311,7 milionu korun,“ uvedla mluvčí Správy železnic.

Odstraněním kolizního místa lze podle ní předcházet ztrátám na lidských životech a také materiálním škodám. Navíc má u přilehlých domů dojít ke snížení hlukové zátěže ze zvukové signalizace samotného přejezdu.