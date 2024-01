Restaurace Na radnici se totiž minulý týden otevřela hostům, a to s novými provozovateli. „Začalo to ale už novoroční česnečkou, na kterou jsem naloupala pět kilo česneku. Byl to takový křest naší zbrusu nové kuchyně. Sto čtyřicet litrů, celkem sedm set porcí česnečky. Všechno se snědlo a ještě chybělo,“ připomíná ostrý start restaurace nová provozovatelka Lenka Pavlů.

Ta otevřela tradiční restauraci spolu se svým mužem Martinem. S ním už deset let zajišťují chod a nabídku bufetu v městské sportovní hale. A nejen tam. Rozjeli spolu totiž i samoobslužnou restauraci Slávia na Národní třídě. „Tehdy mě ani nenapadlo, že do roka otevřu s manželem další restauraci,“ podotýká provozovatelka.

Daň z nemovitostí 2024 na Hodonínsku. Lidé zaplatí o stovky víc než loni

Zároveň upozornila na to, že pánem nové kuchyně se stal profesionální kuchař s dlouholetými zkušenostmi z gastronomie v Anglii a Francii. K sobě má pak dvojici kuchařů, jednoho ze Zlína a druhého z domácího Hodonína. „V pátek při otevření byl docela šrumec, měli jsme úplně plno. Teď v týdnu, je to tak, že máme obsazených pět, šest stolů, další den třeba čtyři. Jeden den chodí hosté na meníčka a druhý přicházejí hlavně večer,“ nastínila první dny po otevření provozní Ivana Tomanová.