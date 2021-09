Kromě bojovníků byli k vidění i řemeslníci, šperky či výroba keramiky. V průběhu víkendu byla pobočka slovanského hradiště v Mikulčicích otevřena všem návštěvníkům zdarma, a měli možnost nahlédnout do expozice v pavilonu dvě a shlédnout výstavu Šrámy pod Luží ukazující následky tornáda. Také mohli navštívit vyhlídkovou rozhlednu či se zúčastnit odborné přednášky Kristýny Urbanové o odívání Slovanů. Akce byla součástí Archeologických dnů na Slovanském hradišti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.