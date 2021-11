Práce zde však ještě budou minimálně dva týdny pokračovat. „Asfaltové vrstvy jsou položené. Dokončují se příkopy, budou se dělat krajnice a dodělávat propustky, osazení svodidel a vodorovné značení,“ přiblížil v pátek vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

Stavební firma má však na dokončení všech prací za zhruba osmnáct milionů korun i s daní k dispozici podle smlouvy nejzazší termín 13. prosinec. Vypadá to ale, že vše stihne dřív. „Dneska je silnice mezi Rohatce a Hodonínem průjezdná bez semaforů, což je fantastická, rychlá asi tři týdny trvající práce, za kterou jsem vděčný. Jsem moc rád, že na tom úseku, kde už se stalo několik smrtelných nehod, je nový povrch a nejsou tam už vyjeté koleje,“ uvedl v pátek odpoledne rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Jak připomněl vedoucí investic krajských silničářů, v posledních týdnech i při opravách tady byl provoz hustější než obvykle. Řada řidičů tudy totiž chtěla uniknout omezením na státní silnici I/55. Tam totiž dopravu od začátku listopadu řídí semafory. Tedy od dne, kdy tady začala pokládka asfaltových vrstev. Jak připomněla mluvčí republikových silničářů Lucie Trubelíková obnova povrchu silnice se dotýká úseku dlouhého 4,6 kilometru.

Souběh prací na obou silnicích má ale podle rohateckého starosty svá pozitiva. „Někteří řidiči si sice ztěžovali, že musejí někde čekat. Pokud by se ale obě akce nedělaly současně, tak by si v této uspěchané době sousta cizích lidí našla na různých internetových aplikacích, že se dá projet do Hodonína přes Rohatec a bylo by to pak něco šíleného. Dvanáct tisíc osobních aut a kamionů, které projedou po I/55 za den, by nám jezdily středem obce, kudy chodí naši lidé nakupovat, děti do školky nebo školy,“ upozornil Adamec.

Na hlavním tahu, tedy na silnici I/55, počítají silničáři s omezeními u této zakázky za téměř sedmapadesát milionů korun do konce listopadu. Jen o několik stovek metrů dál, směrem k Lužicím se dopravní situace u Hodonína ještě více zkomplikuje o tomto víkendu. „V souvislosti se stavbou přemostění silnice I/55 lávkou pro pěší a cyklisty bude o víkendu 20. až 21. listopadu uzavřena pro dopravu v obou směrech část komunikace I/55 u zoologické zahrady,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že pro veškerou dopravu bude vyznačena přibližně 3,5 kilometru dlouhá obousměrná objízdná trasa. „Povede přes město Hodonín po silnicích II/380, II/431, III/055532 a I/51, to je po ulici Brněnské, Družstevní čtvrti, bratří Čapků a ulici Velkomoravské,“ přiblížil Horníček.