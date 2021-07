Na Moravský Písek a tím i dál na Bzenec a Kyjovem by se tak měla dostat auta integrovaného záchranného systému, autobusy i nákladní a osobní auta, která zajišťuje dopravní obsluhu v této části města.

„Tato etapa stavebních prací by měla trvat do října letošního roku,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Opačný směr z Moravského Písku ještě zůstane uzavřen. Pokračovat má kyvadlově nákladní doprava po I/55, tedy na tahu Hodonín – Uherské Hradiště.

Hlavním investorem okružních křižovatek na I/55 a I/54 je sice republikové Ředitelství silnic a dálnic, avšak vnitřní prostor rondelů je v majetku města. Místní tak nyní mají možnost se vyjádřit k tomu, co by uprostřed křižovatek chtěli.

„Zajímá nás, co by si lidé představovali na nových kruhových objezdech v našem městě. Je možné umístit trvalky, jako je tomu již na jednom kruhovém objezdu v našem městě u Kauflandu, anebo to pojmout originálněji a vyhotovit plastiku či vodní prvek, díky kterému bude daná křižovatka opravdu zapamatovatelná,“ uvedl starosta Petr Kolář.