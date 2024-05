Novou podobu dostává slepé rameno řeky Moravy v Rohatci, jde o takzvaný Mlýnský náhon. Část koryta tu dostala už i pevné kamenné osazení, a to před stavidlem. Úpravu provádí obec, která na to získala více než čtyři miliony korun.

Rohatec obnovuje staleté rameno Moravy, chystá tůně poslední záchrany. | Video: Deník/Petr Turek

Celkově jde o obnovu několika stovek metrů dlouhého úseku. „K jeho odbahnění dochází poprvé v naší historii. Přitom nejde jen o to. V některých místech se totiž půjde ještě hlouběji, na úroveň samotné řeky Moravy. Následně by tady měly vzniknout pro živočichy tůňky poslední záchrany, kde by mohli žít i v období sucha,“ sdělil starosta Rohatce Jarmil Adamec.

Tříapůltisícové obci se podařilo na revitalizaci slepého ramene řeky získat více než čtyřmilionovou dotaci z ministerstva životního prostředí, která má pokrýt téměř sto procent nákladů.

Dálnice D55 na Hodonínsku: známe detaily úseků od Rohatce směrem na Břeclav

Po odbahnění, vykácení nevyhovujících dřevin a následné výsadbě nových stromů má koryto také lepé zadržovat vodu a vytvořit zmíněné tůně. První etapa úprav končí v těchto dnech. Práce se tady mohou dělat totiž vzhledem k místním živošichům hlavně v období vegetačního klidu a s ním souvisejících lhůtách.

Druhou etapou má obnova slepého ramena pokračovat na přelomu srpna a září, a to až do zimy.