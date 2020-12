Na lepší časy a především na návštěvníky uvnitř se připravuje městská knihovna v Hodoníně, kde má od února začít vznikat relaxační zóna s posezením na multifunkčních křeslech. Vznikne ze skladu literatury. „Prostor, který získáme, se upraví podle návrhu knihovnic a designérky a přizpůsobí se jak pro čtení, tak pro trávení volného času,“ přiblížila myšlenku vedoucí oddělení služeb čtenářům Bohdana Kuzmová Křepínská.

Zřejmě v dubnu má být hotová modernizace hodonínského Kina Svět. Stavební úpravy, které začaly už loni v říjnu, vyjdou radnici na 64 milionů korun. „Promítací technika a audio zařízení vyjdou město na dalších 11 milionů,“ přiblížil mluvčí radnice Josef Horníček. V budově, která pochází z roku 1913, se zcela změní hlavní sál a přibude menší víceúčelový sál. Další novinkou bude výtah, novou podobu získá kavárna i vestibul.

Prvních dvacet milionů korun má jít v příštím roce do zahájení rozsáhlých oprav třiadvacet let starého bytového komplexu Pastelky. Podobná částka má jít do odvodu dešťových vod z Výhonu. Zastupitelé vyčlenili v rozpočtu i 17 milionů na dočasnou lávku pro pěší a cyklisty přes silnici I/55.

V Kyjově finišují

To v Kyjově dvě rozsáhlé stavby dokončují. Výstavba učeben v podkroví Základní školy Bohuslavice za zhruba dvanáct milionů korun má být hotová do konce ledna. „Během prázdnin by měly finišovat stavební práce na budování domu pro sociální bydlení v Riegrově ulici. Nejzazší termín pro dokončení je konec příštího roku,“ informoval vedoucí organizačního odboru radnice Filip Zdražil. Startovací byty vznikají za zhruba 14,5 milionu v objektu bývalé městské elektrárny.

Finanční injekce mají v příštím roce pomoci k opravám ulic Nádražní, Mlýnské a Vrchlického. Navíc má dojít k propojení místní části Boršov s cyklostezkou vedoucí z Nětčic do Bohuslavic. „Momentálně se na ni dá dostat pouze po polních stezkách, což je nešikovné pro cyklisty, in-line bruslaře či maminky s kočárky,“ vysvětlil Zdražil. V roce 2021 mají začít i přípravné a demoliční práce související s rekonstrukcí koupaliště. Další postup směrem k novému koupacímu areálu záleží na rozhodnutí zastupitelů, to mohou učinit v březnu.

Naopak ve Veselí nad Moravou budou u vody finišovat. Před novou plavební sezonou na Baťově kanále má být hotový, jak Povodím Moravy upravený úsek na Vnorovy, tak i ze zdrojů republikového Ředitelství vodních cest rozšířený moderní přístav. Poslední práce se projevují na novém molu či servisním centru. „Přímo u břehu vznikne úplně nové informační centrum,“ doplnila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. K tomu město zaplatí v areálu přístavu novou asfaltovou cestu pro auta i autobusy s parkovacím stáním i podzemními kontejnery na tříděný odpad. „Vedle toho bude kompletně upravena plocha mezi lagunou a kanálem s novým mlatovým chodníkem s veřejným osvětlením, pohodlnými lavičkami s pěknou vyhlídkou na vodní hladinu i nové hrací prvky pro děti,“ přiblížil veselský starosta Petr Kolář. Na Předměstí pak bude i v příštím roce pokračovat druhá etapa úprav náměstí Míru za téměř pětaosmdesát milionů korun. Další městská stavba financovaná díky úvěru bude zřejmě na jaře zahájená přeměna tržnice na trojici polyfunkčních domů.