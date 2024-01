Konkrétní počty jmen, která si rodiče pro své děti vloni na kyjovské matrice nejčastěji volili, přiblížil tajemník tamního městského úřadu Filip Zdražil. „U chlapců to byl Jakub, a to dvaadvacetkrát, Vojtěch osmnáctkrát a Adam třináctkrát,“ sdělil druhý den nového roku kyjovský tajemník.

Určitou zajímavostí oplýval i jeden říjnový týden, kdy se v Kyjově narodilo devět chlapců a jen jedna holčička. Před necelými třemi měsíci se tady narodila také Michaela Švagerková. A její otec nedá na kyjovskou porodnici dopustit. „Myslím si, že je nejlepší široko, daleko,“ podotkl Michal Švagerka.

Prvním dítětem je letos Tomáš

První dítě nového roku 2024 se pak v kyjovské porodnici narodilo v úterý nad ránem. Jak prozradila mluvčí nemocnice Veronika Hollerová, kluk se jmenuje Tomáš Vašíček. Na svět ho přivedla krátce před pátou hodinou ráno jeho maminka Hanka.

Jak dále přiblížila mluvčí nemocnice, loňský rok se v počtu porodů podobal tomu předcházejícímu, kdy se v kyjovské porodnici podívalo poprvé na svět sedm set dětí, a to po 698 porodech. Dvakrát totiž šlo o dvojčata.

Nyní se ale výrazně přibližuje modernizace zdejších prostor. Celý gynekologicko-porodnický pavilon je totiž ze šedesátých let minulého století a dlouhé roky čeká na rozsáhlou, komplexní rekonstrukci. Na tu jihomoravští zastupitelé na svém posledním, předvánočním jednání schválili závazek financování ve výši dvou set milionů korun, a to do konce příštího roku. Už letos by sem měla směřovat injekce z krajského investičního fondu ve výši pětatřicet milionů korun.

Jak pro Deník rozvedla mluvčí krajského úřadu Martina Žídková, nemocnice předpokládá stavební zahájení rekonstrukce gynekologicko - porodnického pavilonu po dokončení nezbytné projektové přípravy a výběrového řízení dodavatele stavby v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku.

Zdroj: Deník/Petr Turek

„Celková cena akce bude známa až po dokončení výběrového řízení dodavatele stavby, odhadovaných je cca dvě sta milionů korun. Financování je předpokládané z příspěvku zřizovatele nemocnice Kyjov - Jihomoravského kraje,“ uvedla Žídková.

Jak dále přiblížila, projekt předpokládá celkovou rekonstrukci pavilonu. „Úpravy vnitřních rozvodů sítí, efektivnější využití vnitřních prostor, doplnění dalšího výtahu a zejména vytvoření nových moderních porodních sálů,“ dodala mluvčí kraje.