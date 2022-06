Škody nyní sčítají po pondělním tornádu také v Lanžhotě na Břeclavsku, kde zůstalo bez střech na třicet domů. Poničený byl také městský majetek či areál fotbalového hřiště. „V porovnání s loňským tornádem sice nepůjde o tak velký rozsah škod, majitelé ale i tentokrát budou muset spoléhat na dobře postavené pojistné smlouvy,“ upozornila mluvčí skupiny Srovnejto Lucie Dosedělová.

Meteorolog: Počasí může být extrémnější, tornádo na Břeclavsku je ale náhoda

Celkové závazky v pojištění majetku řádění živlů dosáhly podle České asociace pojišťoven v loňském roce částky 6,45 miliard korun. „Oproti roku 2020 s objemem škod v úhrnu za 2,97 miliard korun se jedná o nárůst o 117 procent,“ překvapila ve své zprávě asociace.

Kromě škod po tornádu se loni pojišťovny musely vyrovnávat také s následky lokální vichřice, povodní, krupobití či srážek.

Stouply ceny materiálů i práce

Řada lidí podle Srovnejto.cz přesto ochranu svého majetku nadále podceňuje. Podobné výkyvy počasí jde totiž podle odborníků i do budoucna jen těžko odhadnout.

„Mnohonásobně stouply ceny stavebního materiálu, mzdy řemeslníků a řada dalších nákladů na opravy. V uplynulých týdnech jsme s našimi zákazníky v oblastech, které vloni zasáhlo tornádo, řešili jejich smlouvy na pojištění majetku. Většina z nich je pouhý rok stará. A přesto jsme u většiny přišli na to, že je hodnota majetku minimálně jednou tak vysoká a smluvní krytí nedostatečné,“ poukázal ředitel divize pojištění Srovnejto.cz Martin Daneš.

Podotkl, že za to, co by jim pojišťovna dle původní smlouvy dala, by dům ani byt ve stejném rozsahu neopravili.

VIDEO: Další tornádo na Moravě, řádilo v Lanžhotě, potvrdili odborníci

Zdůraznil zároveň, že navýšení částky za ochranu majetku rodiny rozhodně nezruinuje. „U většiny zákazníků na jižní Moravě, se kterými jsme teď upravené smlouvy řešili, byla hodnota současného majetku klidně i dvakrát vyšší. Roční pojistné jsme ale navyšovali v průměru o zhruba 1 470 korun. Jen tak málo ročně navíc stačí, aby vám při škodě vyplatili opravdu aktuální částku, kterou opravy na trhu mají,“ poradil Daneš.

Podpojištěný dům měla v době tornáda také rodina Zuzany Štorkové Šimčíkové z Mikulčic na Hodonínsku. „Nebyli jsme výjimka, skoro všichni to tady tak měli. Naštěstí nám nešel dům dolů celý a do pojistné částky jsme se vlezli. V tomto ohledu to bylo v pořádku. Pak jsme si ale pojistku zvedli a ještě jednou to uděláme, až budeme mít i solární panely na střeše. Pro jistotu. Ale i tak to nejspíš nebude na sto procent, to bychom se nedoplatili,“ zareagovala žena.