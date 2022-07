Živel zničil desítky kilometrů elektrické sítě na všech napěťových hladinách. „Zhruba do měsíce od tornáda se nám povedlo obnovit dodávky elektrické energie všem zákazníkům, a to i díky rychlé výstavbě provizorního vedení na dřevěných sloupech, které nahradilo to, jenž zmizelo z povrchu v těch nejpostiženějších místech. Tím jsme ale neskončili. Pracujeme na tom, aby se nám do konce letošního roku podařilo mít hotové nové kabelové vedení ve všech dotčených obcích,“ popsal vedoucí regionální správy Hodonín Radek Slatinský.

Celkové náklady na obnovu a výstavbu vedení se pohybují kolem dvou set milionů korun. V ulicích postižených obcí pokračují výkopové práce, jež vytváří cesty pro nové elektrické kabely i některé další klíčové sítě. „Řadu prací musíme koordinovat s dalšími potřebami obcí, jako je výstavba chodníků, oprava silnic nebo plánovaná výsadba zeleně, i s potřebami obyvatel, kteří rekonstruují nebo staví zcela nové domovy," sdělil mluvčí společnosti Eg.D Roman Šperňák.

Celkem bude do konce roku v obcích pětačtyřicet kilometrů kabelového elektrického vedení, z toho bude třicet kilometrů vedení nízkého napětí a patnáct kilometrů vedení vysokého napětí. Novou síť bude napájet šestnáct zcela nových trafostanic. „S osazováním trafostanic jsme začali hned na začátku roku, jak nám to počasí dovolilo. Do konce března jsme zvládli osadit všechny trafostanice a na začátku dubna byla už první z nich v Moravské Nové Vsi pod napětím,“ doplnil Slatinský.

Aktuálně už jsou pod napětím čtyři z těchto trafostanic a další se připravují. Tři z těch trafostanic jsou takzvané chytré trafostanice, které umožňují dálkové ovládání a díky tomu mohou pracovníci EG.D velmi rychle manipulovat v síti. „Je to výhoda hlavně při poruchách, kdy dispečer mnohem rychleji zjistí místo poruchy a dálkově ji vymanipuluje. Tím je schopný minimalizovat nedodání energií do co nejnižšího počtu odběrných míst," uvedl Šperňák.