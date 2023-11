Zesnulý Roman Čechmánek zanechal v Hodoníně hráčskou i trenérskou stopu. Deník si s bývalým hokejovým brankářem povídal v roce 2018 při příležitosti dvacetiletého výročí od olympijského triumfu v Naganu. Připomeňte si jeho slova v době, kdy byl koučem SHK Hodonín.

Roman Čechmánek jako trenér hokejistů Hodonína. | Foto: Deník / Bydžovská Lucie

Dokážete si představit, že byste ještě hrál?

Ne, v žádném případě. Hlava sice dokáže spoustu věcí, ale tělo už nepřinutíte. Jakmile člověk vypadne z profesionálního sportu, je návrat velmi těžký. Možná až sci-fi.

Končil jste na prahu čtyřicítky…

V osmatřiceti.

Nelitoval jste, že jste mohl ještě dvě, tři nebo i čtyři sezony odehrát?

Končil jsem i ze zdravotních důvodů. Chuť by ještě byla, ale v tomto věku záleží na zdraví a motivaci, kterou když ztratíte, není kam se posouvat.

Slavná éra Vsetína, světové tituly i NHL. Připomeňte si Čechmánkovu kariéru

Ta už vám také chyběla?

Je pravda, že poslední rok mě bavili více tréninky než zápasy. Měl jsem problémy s plotýnkami. Poslední dva roky jsem strávil více u doktorů. Hrálo to velkou roli.

Dominik Hašek se chtěl vrátit do NHL v osmačtyřiceti letech, Jaromír Jágr tam končí teprve teď.

Jsou výjimky, ale není jich tolik. Někdo končil už po třicítce. Jarda Jágr je výjimka, takový člověk už není. Když jsem začínal, hráči kolem třicítky už naopak končily. Tělo bylo opotřebované, navíc přišli mladí: silnější a rychlejší.

Roman Čechmánek.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Kdy jste měl poslední nutkání skočit na led?

To už si nevzpomínám.

Začínají olympijské hry, navíc uplyne dvacet let od triumfu v Naganu. Už se vám vrací vzpomínky?

Měli jsme sraz po patnácti letech. Teď se to znovu oprašuje i díky tomu, že je olympiáda zase v Asii, což Nagano hodně připomíná. Vzpomínky… Viděl jsem třeba záznam utkání, ale to byla spíše náhoda.

Přehnanou nostalgií tedy netrpíte.

To určitě ne.

Vzpomínky na zlaté Nagano. Osudné zranění Prospala, Čechmánek nemá medaili

Přesto vás poprosím o jednu „nej vzpomínku“.

Je to už opravdu dlouho… Zlom nastal ve čtvrtfinále s Amerikou, kde to s námi po první třetině nevypadalo dobře. Prohrávali jsme o jednu branku, což bylo jen díky Dominikovi. Tenhle zápas byl snad ještě víc než finále.

Nemrzí vás, že jste si nezachytal ani minutu?

Určitě ne. Šlo o turnaj s hráči z NHL a já jako hráč z extraligy jsem neměl ambice být na ledě. Pro mě šlo o zkušenost.

Vraťme se ještě před Nagano. V Hodoníně jste chytal na počátku devadesátých let…

…S týmem jsem postupoval do první národní…

Když jste se sem vrátil po skončení kariéry, našel jste úplně jiné místo?

Stadion je zcela jiný, modernější, pěknější. Za mě byla kabina v suterénu. Kolem mantinelů bývala síť, chyběla plexiskla.

To bylo z pohledu diváka celkem o zdraví, ne?

Takhle se zkrátka dříve hrálo. Normální věc. Tribuny byly dřevěné. Lidi dělali humbuk, kvůli čemuž tady soupeři neradi hráli. Chodilo tři tisíce návštěvníků. Hrálo se s Kometou Brno, Českými Budějovicemi… Věhlasné týmy. Pro Hodonín to byly velké chvíle.

Olympijský vítěz z Nagana Roman Čechmánek naposledy pomáhal mladým hokejistům Uherského Hradiště.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Je to otázkou peněz, nicméně je vaši vnitřní motivací dostat Hodonín zase do první ligy, kde by nastupoval proti Slavii, Kladnu či právě Českými Budějovicím?

Bylo by to krásné, super. Město už by si to zasloužilo. Hlad a vůle dostat se do vyšší soutěže tady je. Uděláme všechno pro to, abychom to zvládli už letos. Tým nemáme špatný, hrát se dá s každým, i když utkání se silnějšími soupeři jsme zatím nezvládali. V play off to může být naopak.

Viděl jsem vás v několika zápasech, které pro vás jako hráče byly emočně hodně vypjaté. Tohle už je pryč, nebo to ve vás bublá i na střídačce?

Tohle se týkalo jen zápasů v základní části. Jakmile jsme šli do play off, dokázal jsem se koncentrovat. Tehdy mě žádná křivda nebyla schopná rozhodit. Na střídačce už musíte být koncentrovaný po celý zápas, abyste na hráče působil klidným dojmem.

Gajošovou zasáhla smrt Čechmánka: Byl to pro mě šok, říká bývalá šéfka Drtičů

Cítíte jako bývalý hokejista se zkušenostmi ze světových šampionátů i NHL u hráčů větší respekt?

Nevím, jak mě berou hráči, to je otázka pro ně. Určitě se ale jinak dívají na trenéra, který má za sebou nějakou historii jako aktivní hráč. To, co říká, má totiž vyzkoušené sám na sobě. Zažil jsem spoustu trenérů, kteří nehráli. Jejich pohled je jiný, než ten hráčský. Nejdůležitější ale je, aby chtěl vždy uspět hráč i trenér.

To je u sportu asi základ, ne?

Jo, ale někdy to tak není.

Zdržujete se v Hodoníně i mimo zimní stadion?

Ne, dojíždím vlakem. Je to stejné, jako když jsem hrál.

Podívejte se na průřez brankářskou kariérou Romana Čechmánka

Zdroj: Youtube

Lehce se ještě dotknu olympiády. Po Naganu bylo jedním z lidových hesel „Hašek na Hrad“. Mají sportovci co říct i ve vrcholové politice?

Politika je jiná. Někteří si to vyzkoušeli a zjistili, že to není jednoduché. Politika je špinavá. Sportovci jsou vychovaní k větší slušnosti.

Nemohli byste tím pádem tu čistotu do politiky vnést?

Společnost na to není připravená. Můžeme se bavit o volbě prezidenta, jestli je takový nebo makový. Jsme národ, který byl bohužel po x let uzavřený v ulitě. Když se otevřela, vznikla anarchie. Mohu srovnávat s Amerikou. Lidé, kteří tady žijí, si ani neuvědomují, jak to vypadá tam. Jsou tam pevná pravidla, která se musí dodržovat. To je velký rozdíl.

Vás nelákalo si politiku vyzkoušet?

Ne.

Nikdy jste o tom nepřemýšlel?

Ne.

Hvězdný Olesz nestačil. Baník odčinil debakl, v Novém Jičíně jasně vyhrál

Jaké jsou tedy vaše pracovní ambice?

Aby naše hra měla řád. Tým dříve hrál hokej, se kterým jsem se neslučoval. Něco tomu chybělo. Chci, abychom byli rychlí, ofenzivní… S tím ale v play off nemůžete uspět, o čemž jsem se loni přesvědčil ve Valašském Meziříčí.

Vidíte se osobně třeba v extralize? V zahraničí?

Tak dopředu se nedívám. Pro mě je teď nejbližší Hodonín. Chci, abychom přesvědčili fanoušky, že na ledě necháme maximum.

Žil jste několik let ve Philadelphii, chvíli v Los Angeles. Nestýká se vám po amerických velkoměstech?

Jako sportovec jdete tam, kde dostanete kontrakt. Než jsem šel do Ameriky, projel jsem celou Evropu. Sportovní život je vesměs stejný: rodina, zimák, utkání a zpět.

Jak vrcholový sportovec po konci kariéry prožívá odchod do ústraní, kdy opadne velký zájem okolí?

Po konci kariéry si najdete nový směr, ale pak se k hokeji třeba vrátíte. To se stalo i mě. Zkrachoval jsem v podnikání a k hokeji se vrátil. Začínám tam, kde jsem začínal jako hráč.

Bývalý reprezentační hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Roman Čechmánek.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Kdy jste dal poslední podpis?

Ty dávám pořád.

Který hráč byl pro vás tím nejnebezpečnějším?

Hodně nečitelný byl Robert Reichel. Velmi nebezpečný byl také Martin Procházka. S kým jsem měl problém, byl také Mats Sundin. Valerij Bure.

S tím Sundinem jste mi udělal radost, jsem velký fanda Toronta.

Vida.

A vizionářská věc: kde budou Drtiči za deset let?

Super by bylo říct v extralize. Jenže… Pokud chcete postupovat, je strašně důležité mít dobrou mládež. Vychovávat hráče musíte vždy. To je pro Hodonín klíčové.