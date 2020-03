A nejen to chce jít také příkladem. „V neděli večer jsme vybrali látky a další materiál. My stříháme a taťka na stroji šije,“ svěřila se manažerka.

Impulzem pro Benadovi byl pohled na řadu důchodců ve městě, kteří čekají ve frontách, především před lékárnami a v nich.

Třicet roušek pro domov

V muzeu chtějí připravit asi třicítku roušek z pevného plátna, aby je mohli využít starší lidé v domově v Žižkově ulici. „Hlavním důvodem, proč jsme se do toho pustili je ale to, abychom motivovali ostatní. A ti si vytvořili vlastní roušky, a to i pro své sousedy,“ dodala Benadová s mottem: My šijeme, šijte taky!

Pro praktické návody doporučila web: www.sijemerousky.cz

Muzeum kromě toho nabízí virtuální prohlídku, na kterou stačí jen připojení na internet. Unikátní neziskové muzeum vzniklo díky nadšencům v roce 2006.