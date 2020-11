Rozbité, místy dokonce chybějící části chodníku. Málo vyžití pro menší děti. Někteří hluční návštěvníci a také občasný nechtěný nález v podobě bobků od psů, kteří sem mají oficiálně zakázaný vstup.

Nejen tyto nedostatky trápí v půli listopadu místní v parku na Mírovém náměstí. Ten se má v nejbližších letech za desítky milionů korun změnit k lepšímu. „Slyšela jsem, že se tady má něco dít. Každopádně by zde měly být lepší cesty a více prvků pro děti, které tady tráví více času než ti, co parkem jen prochází. Ocení to pak i jejich rodiče, babičky a dědečkové,“ svěřila se ve čtvrtek Irena Pavelková.

Na nevyhovující technický stav poukázal také Michal Schwarz, který se snažil parkem projíždět s kočárkem a dvěma dětmi. „Uvítal bych, kdyby se tady podařilo vytvořit klidnější lokalitu bez míst, kde se objevují střepy z rozbitých flašek. Také by tady bylo dobré vyhradit místo pro venčení psů,“ řekl Schwarz, který se už zapojil do radnicí pořádané ankety. Lidé se v ní mohou vyjádřit k chystané obnově parku.

Náměty a připomínky mají sloužit při zadání architektonické soutěže. „Chceme ji vyhlásit na přelomu roku,“ prohlásil před několika dny při online besedě starosta Libor Střecha. Otevření architektonické soutěže má být ale jen důležitým milníkem v celém procesu úprav Mírového náměstí.

Otevření parku v jeho nové podobě je tak naplánované až na září roku 2025. „Celkovou cenu revitalizace nelze sdělit vzhledem k tomu, co všechno v parku má být. Částku jsme odhadovali s architektem na třicet až padesát milionů korun, od čehož se odvíjejí předpokládaná cena projekčních prací po architektonické soutěži na čtyři miliony korun,“ kalkuloval na posledním zastupitelstvu vedoucí radničního odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Připomněl, že na městě zatím nemají zkušenosti s architektonickými soutěžemi. Proto pro její přípravu a zapojení veřejnosti využívají už od června služeb specializovaného ateliéru. "U tak závažného a náročného projektu se architektonická soutěž vyplatí. Jedná se o prostor, který má historii, který je ve stavu, který je neutěšený a má pověst, která je nevalná. Současně se jedná o území, které má obrovský potenciál,“ přiblížil vedoucí.

Jeho odbor nyní pracuje na vytvoření plánu fungování parku pro období, než prostor získá novou podobu. „Týká se to především údržby a drobných úprav,“ dodal mluvčí radnice Josef Horníček.