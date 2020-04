Rozdávání dezinfekce ve Veselí: půl litru na domácnost, nutnost je vlastní lahev

I v pátek a o víkendu si mohou lidé s trvalým pobytem ve Veselí nad Moravou vyzvednout dezinfekci v tamní obřadní síní v budově městského úřadu v parku Petra Bezruče. Ti, co to dosud nestihli, mají možnost přijít od 8.00 do 15.00 hodin.

Veselané vydávají protikoronavirovou desinfekci. | Foto: Vojtěch Peša