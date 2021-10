Nová rozhledna navíc roste od konce minulého roku přímo na Kyjovsku. A to u hranic tří sousedících obcí - Hýsly, Žádovice a Ježov. Rozhledna Súsedská nabídne pohled z horní vyhlídky z výšky 323 metrů nad mořem. „Je ve výstavbě. Dokončená by měla být v řádu týdnů. Záležet bude na počasí,“ řekl jednatel svazku obcí mikroregionu Podchřibí Libor Pazdera.

Rozhledna má být vysoká zhruba patnáct metrů. A jak bude tedy vypadat? „Tanečnica znázorněná především symbolikou pohybu, rozevlátých šatů, radosti ze života, dynamikou. Jednoduchá vnitřní ocelová konstrukce s vřetenovým schodištěm a jednou vyhlídkou,“ přibližuje podobu studie. Autory architektonického řešení jsou Jaroslav a Lenka Vlachovy z Ateliéru 100D, který získal například prestižní ocenění za Fasáda roku 2015, a to za Kapli Svatého Jana Pavla II. v Bukovanech.

Následně má nabídnout unikátní výhled, a to v kompletním horizontu tři sta šedesáti stupňů. Návštěvníci budoucí vyhlídky by tak měli dohlédnout nejen třeba na Stražovják, ale severně také na Chřiby i s hradem Buchlovem. Na východě se pak budou moci zadívat na Bílé Karpaty s nejvyšším vrcholem Velkou Javořinou. „Na ně pak navazují jižněji Malé Karpaty a za dobrého počasí bude jistě dohled až k vrcholkům Alp jižním směrem výhledu, který pak při stočení k západu bude končit krásným horizontem masívu Pálavy s Děvínem a Dívčím Hradem,“ stojí v aktuální architektonické studii.

Následně počítá s náklady na stavbu mezi čtyřmi až pěti miliony korun. Ty by podle něj měla z poloviny ideálně pokrýt finanční podpora z ministerstva pro místní rozvoj. Na zbylých dvou čtvrtinách by se dotačně podíly opět kraj s městem. Nejnákladnější má být podle propočtu hlavní nosná ocelová konstrukce se schody a pak parkovací plochy s přístupovou mlatovou cestou. S výstavbou Tanečnice se zatím počítá v letech 2022 až 2023.

Spolek Tanečnice na ni zatím shání peníze. Prvních dvě sta tisíc mu přiklepli na projektovou dokumentaci městští zastupitelé v Kyjově. „Čekáme na schválení dotace tři sta tisíc korun od kraje, která by měla být zatím podpořená radou. Na nejbližším jednání by o ni měli jednat krajští zastupitelé,“ sdělil kyjovský místostarosta a člen zapsaného spolku Daniel Čmelík.

/VIZUALIZACE/ Symbol volnosti, radosti z pohybu a folklóru. To vše má v sobě spojit nová rozhledna nad Kyjovem. Iniciátoři ji proto pojmenovali Tanečnica. Má být cílem procházek pro pěší i vyhledávanou zastávkou po výlety na kole. V její blízkosti se totiž napojí na vinařské cyklostezky.

