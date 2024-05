Aqualand Moravia v Pasohlávkách navštíví 800 tisíc lidí ročně, chystá novinky

Stavba rozhledny byla součástí přeshraničního projektu Pozrime sa cez hranice z výšky na výstavbu trojice rozhleden, jedné na moravské straně a dvou na Slovensku. Konkrétně v myjavské části Turá Lúka a v Brestovci. Celkové náklady byly 196 tisíc eur, z toho 166 tisíc šlo z evropských peněz.

Po svém otevření se vyhlídka u Javorníku stala častým terčem kritiky díky svému umístění v údolí a značně omezenému výhledu na okolní vyšší kopce a návrší.

Bělokarpatská obec s téměř sedmi sty obyvateli se sice snažila rozhlednu zachránit, ale odhady na její opravy postupně narůstaly ve statisícových částkách. „Nejdříve to bylo tři sta tisíc korun, pak už půl milionu. Po posledním zhodnocení, jsme se rozhodli, že rozhlednu strhneme,“ vysvětloval před časem Procházka.

Stržená dřevěná rozhledna u Javorníku na Horňácku.Zdroj: Dalibor Procházka

Novou vyhlídku na stejném místě neplánují. „Zatím jsem ani nenašel žádný vhodný projekt, co by se tam dalo udělat. Se vším je to tam velice špatné. Dnes sice bývá oblíbené a ideální vytvořit tam nějaké místo pro nabíjení elektrokol, ale bohužel tam by to nebylo fajn,“ řekl starosta Procházka.

Prioritou je pro něj zaměřit se hlavně na věci uvnitř obce, které budou sloužit obyvatelům.

Na místě bývalé rozhledny, která vznikla díky evropské dotaci na přeshraniční spolupráci, tak zůstává zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Rozhledna Drahy u Javorníku