Nahoře by pak mohli diváci využít nových panoramat, odkazujících na zdálky viditelné objekty v krajině. Současné jsou totiž ve značné části znehodnocené sluncem. „Jedná se o tom. Myslím si, že letos to bude, i když se to zřejmě do začátku sezony nestihne,“ sdělil starosta obce Zdeněk Brhel s tím, že ale už podařilo zajistit kamerový dohled na lavičky a stoly pod rozhlednou.

Jak ho doplnil předseda Regionu Podluží, panoramata si určitě výměnu zaslouží. „Chceme zpracovat inspirace a vybrat takovou variantu, která by se mohla lidem líbit a zároveň by byla odolnější vůči vypalování sluncem,“ uvedl Pospíšil.

Podle Zdeňka Šmýda z Turistické asociace Slovácko jsou vhodně zvolená panoramata pro rozhledny velkým bonusem. „Nabízí návštěvníkovi popis nejen toho, co vidí a může se tak v krajině lépe zorientovat, ale také jej může inspirovat pro další cíle,“ vyzdvihl výhody Šmýd.

Zároveň upozornil i na to, že rozhledna Na Podluží má ještě další výrazné pozitivum, který disponuje jen málokterá z vyhlídek na jihu Moravy. Tím je fungující kiosek s občerstvením. Pro tuto sezonu má dokonce zahájit svůj provoz ještě dříve, než je avizovaný začátek května. „Chceme otevřít už na Velikonoce, pro duben a květen je plánovaný provoz o víkendech. V červnu, červenci a srpnu by mělo být otevřené už každý den,“ sdělila Petra Pajpachová.

Samotné regionální rozhledně dali před patnácti lety zelenou hlasující obyvatelé obcí členských obcí regionu. Volba lokality pro třicet metrů vysokou rozhlednu s celokovovou pozinkovanou konstrukcí padla na vyvýšené místo mezi Novým Poddvorovem a Prušánkami ve směru cyklotrasy na nedaleký areál vinných sklepů Nechory. Celkové náklady se vyšplhaly na téměř šest milionů korun s tím, že ale většinu pokryla evropská dotace na přeshraniční projekt s obcí Cerová v okrese Senica. Tam totiž slovenští partneři postavili v Malých Karpatech rozhlednu z kamene a betonu - Rozbehy.

Samotná rozhledna Na Podluží u Nového Poddvorova má kovovou konstrukci, která má podobu ropné věže připomínající současnou i minulou těžbu uhlovodíků v regionu. Z nadmořské výšky téměř tří set metrů nabízí při dobré viditelnosti výhledy nejen po Podluží, ale také do Rakouska a na Slovensko včetně vrcholků Bílých a Malých Karpat. Oficiálně se návštěvníkům otevřela na jaře roku 2010.