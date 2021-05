Tímto novým cílem pro místní i turisty má být nad jedenáctitisícovým Kyjovem rozhledna. „Máme vhodný pozemek s výborným výhledem, který je dobře dostupný jak pěšky, tak na kole i s navazující cyklostezkou,“ přiblížila iniciátorka rozhledny Darja Machalínková.

Ke stálé vyhlídce nad Kyjovem ji inspirovala doba, v níž chybí lidem kulturní vyžití a nezbývá jim než se procházet po okolní krajině, kde objevují její kouzla.

Novinka s výhledem do všech světových stran, má stát nad Kyjovem nedaleko více než tři sta let staré barokní kaple svatého Rocha, a to na protější straně státní silnice na Vlkoš, v blízkosti kyjovské zahrádkářské lokality.

Do patnácti metrů vysoká rozhledna z kovu a dřeva ponese jméno Tanečnice, jako odkaz na folklorní minulost i současnost města. „Je to skvělá myšlenka, která se nám líbí,“ řekl kyjovský místostarosta Daniel Čmelík. Spolu s ostatními městskými radními na posledním jednání odsouhlasil podporu spolku Tanečnice a poskytnutí součinnosti radnice při jeho žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na projektovou přípravu stavby rozhledny.

Kyjovští by rádi Tančírnu postavili už v příštím roce. „Záměrem je získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, které plánuje výzvu na doprovodnou regionální infrastrukturu, z níž by šlo čerpat peníze i na rozhledny,“ uvedl místostarosta s tím, že se dá předpokládat i finanční podpora z města.

Jak přiblížila Darja Machalínková, u rozhledny by měly stát stojánky pro kola i lavice pro posezení. Vše by mělo ladit v jednotném duchu. Kromě toho by tady mohli příchozí najít ohniště či místo pro piknik. „Aby sem lidé mohli přijít, podívat se do krajiny, popřípadě udělat piknik a posedět si tady u vína,“ dodala iniciátorka.