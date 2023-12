Podle tohoto rozpočtu mohou obyvatelé okresního města očekávat investice přesahující čtyři sta milionů korun. Deník vybral některé z nich. Pro rozpočet hlasovalo dvacet zastupitelů, dalších devět se většinou zdrželo, případně nehlasovalo.

Oprava a modernizace sportovní haly

Předloni ji poškodilo tornádo. Hlavní ozdravná injekce má přijít na řadu v příštím roce, rozpočet na ní pamatuje více než šedesáti miliony korun a očekává výraznou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Hodonínská sportovní hala má v příštím roce projít modernizací.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Harmonogram prací je nastavený tak, že by se mělo začít podle počasí v březnu či dubnu s venkovními prostory. Pak by se mělo pracovat uvnitř haly, kde je v plánu nové osvětlení, ozvučení a klimatizace. To by se mělo dělat poté, co se odehrají soutěže, tedy zhruba od půlky června,“ sdělil Otakar Čajka, ředitel společnosti TEZA, která se v Hodoníně stará o městská sportoviště.