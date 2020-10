Přitom největší investici tohoto století mají v Kyjově teprve před sebou. V návrhu rozpočtu na příští rok se ale zatím se čtvrt miliardou na modernizaci koupaliště a nový krytý bazén nepočítá. „Kromě milionu korun na administrativní a projekční práce zatím větší sumy v rozpočtu nejsou kvůli tomu, že plánujeme tento projekt financovat z velké části z úvěru. Přitom konečnou cenu zakázky se dozvíme až na konci výběrového řízení, takže nyní nemůžeme vědět, jestli to bude v možnostech města, nebo ne,“ řekl místostarosta Daniel Čmelík s tím, že radnice chce, aby v rozpočtu zůstalo alespoň dvacet milionů korun na další investiční akce v roce.

Nyní počítá však s tím, že město bude mít méně peněz, a to nejen z rozpočtového určení daní. „Navíc je ve vzduchu zrušení superhrubé mzdy, což by znamenalo další propad daňových příjmů obcí. A není jasné, jestli za to budou nějaké kompenzace od státu,“ připomněl místostarosta.

S méně penězi od státu počítají v Kyjově podle předpovědí jak letos, tak i v rozpočtu na rok 2021. „Vypadá to ale na větší dopady v letošním roce, kdy je už podruhé zastavená ekonomika. Je to poprvé, co se rozpočet připravuje v takto zvláštní situaci. Doposud nebyly odhady tak nejisté jako letos,“ uvedl vedoucí finančního odboru radnice Igor Kalix.

Kyjovští zatím počítají se ztrátou daňových příjmů za letošní a příští rok dohromady v hodnotě 47 milionů korun. To odpovídá zhruba ročním investičních výdajům.

Lídr nejsilnějšího opozičního sdružení v Kyjově Petr Valihrach je přesvědčený, že není reálné, aby se v nejbližší době začalo se stavbou koupaliště a krytého bazénu. „K případné výstavbě budeme mít ještě spoustu dotazů. Při projednání rozpočtu půjde zejména o její financování. Náš postoj se nemění. Jsme proti takové obrovské akci, zvláště v této době by to bylo šílené,“ řekl Valihrach. Naopak podpořil investice do oprav veřejného prostoru, sportovně společenského centra v Bohuslavicích či venkovního koupaliště.

Návrh rozpočtu počítá s miliony na dokončení bytového domu v Riegrově ulici, stavebních úprav základní školy v Bohuslavicích či s opravami Nádraží a Mlýnské ulice.

Podle ekonoma Lukáš Kovandy mohou obce na rostoucí tíseň ve svém hospodaření reagovat navyšováním daně z nemovitosti. „V řadě především větších českých měst obyvatele rozhořčilo už letos začátkem roku. V mnohých z obcí bylo totiž až několikanásobné,“ poznamenal ekonom. V Kyjově zatím podle místostarosty tento krok neplánují.