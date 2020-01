Po Hodoníně si také lidé v Kyjově vyberou, kam konkrétně půjde část peněz v městského rozpočtu. Tento takzvaný participativní díl ročních veřejných výdajů obnáší letos v Hodoníně dva miliony korun.

Největší počet hlasů v první ročníku participativního rozpočtu, který v okresním městě dostal název Vylepšeme Hodonín společně, získalo workoutové hřiště s altánem v Polní ulici. „Vysoký počet hlasů mě potěšil. Myslím si, že odráží to, že vychází z potřeb lidí, kteří tam bydlí a těch, co žijí v blízkém domě s pečovatelskou službou. Od zveřejnění výsledků se ptají a těší se na to, kdy novinku budou moci využívat. Nový altán by chtěli samozřejmě už v létě,“ přiblížila autorka návrhu Lenka Švagerková.