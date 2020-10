Lidem nabídne dvacítku nových bytů. „Z toho dvanáct bude jednopokojových, šest dvoupokojových a dva třípokojové,“ popsal rozšíření obecního bytového fondu místostarosta Radim Šťastný s tím, že u osmi bytů je zažádané o dotaci na sociální bydlení.

Místní už se také na nové byty ptají. „Předpokládáme efekt, který vychází ze současné situace, kdy se bydlení prodražuje a zmenšují se rodiny. Do nových menších bytů by šli především ti starší lidé, kteří by tak uvolnili své domy v Ratíškovicích pro mladší zájemce. U větších bytů předpokládáme obsazení rodinami s dětmi,“ přiblížil místostarosta.

Kvůli zvodnatělým pískům bude nový bytový dům za čtyřiapadesát milionů korun stát na speciálních pilotech. O jeho návrh se postaral architektonický ateliér Létající inženýři, který získal celorepubliková ocenění s místním spolkovým domem i unikátní přístavbou základní školy.

Ve stejné lokalitě jako nyní dokončila obec byty už v roce 2008, a to díky přestavbě bývalé základní školy.