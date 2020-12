Už minulý týden se k vybrané operativě navrátili v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny, kde uzavřeli několik covidových oddělení. K normálnímu provozu má však zařízení ještě daleko. „Rozvolňování se řídí počtem pacientů a množstvím nakaženého personálu,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

U svaté Anny momentálně na umělé plicní ventilaci leží dvanáct lidí s covidem. „Musíme lůžka držet, kdyby přibyly další těžké případy. Počet operací tedy jde nahoru, ale pomaleji, než bychom chtěli. V pondělí bylo pětačtyřicet operací. Standardně jich denně provedeme šedesát až sedmdesát. Čili jsme nad polovinou,“ dodala mluvčí Lipovská.

Podobná je i situace ve Fakultní nemocnici Brno. V úterý tam rozšířili počet operačních sálů z deseti na třináct z celkových pětadvaceti. „Uvidíme, co přinesou další dny. Nemůžeme to uspěchat. Do starých kolejí se nelze vrátit ze dne na den. Pořád máme přes sto pacientů s covidem. To je hodně,“ upozornila mluvčí zařízení Veronika Plachá.

Běžný provoz na začátku roku

O něco optimističtěji situaci vnímá ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. Běžný provoz dle ní mohou pacienti očekávat začátkem roku. „Taktéž snižujeme počet oddělení, z nichž jsme udělali covidová. Co se týče operací, jedeme v režimu jednodenní chirurgie. To znamená, že plánované a neakutní zákroky v prosinci koncentrujeme do dvou dnů. Je to pro pacienty, kteří se chtějí nechat odoperovat ještě letos,“ vysvětlila.

O obnovení provozu usilují i v nemocnici v Kyjově na Hodonínsku, kde znovu fungují kliniky ortopedie, neurologie a urologie. „Pozvolna se rozběhne plánovaná operativa. Klienty, kteří na vyšetření a zákroky museli čekat, budeme postupně oslovovat. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace,“ vylíčil mluvčí zařízení Filip Zdražil.

V podobné situaci se nachází i nemocnice ve Znojmě, kde operativu obnovují podle dostupnosti následné intenzivní péče. Zařízení už rovněž není závislé na studentech, jelikož se z karantény a pracovní neschopnosti pomalu navrací většina zaměstnanců.

Provoz obnovuje i soukromá brněnská klinika Surgal.

U svaté Anny leží 98 pacientů s covidem. Zařízení má nakažených 97 pracovníků.

Ve Znojmě z původních šesti fungují už jen tři covidové jednotky.

Zařízení již není závislé na dobrovolnících a studentech medicíny.