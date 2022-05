Rychle jedoucí řidiči mívají u Žarošic plné ruce práce zejména, když zrovna není suchý povrch silnice. „Cesta pro ty, kdo přijíždí od Slavkova, vede z kopce a zatáčkami. Bourají tady ale i ti, co vyjíždějí do kopce. Navíc se tady tvoří i lokální náledí, a to třeba jen na několika metrech, na kterých pak auta sjíždějí ze silnice do lesa,“ přiblížil nebezpečí v zatáčkách nad obcí její starosta Jiří Kacer, který je i členem tamní hasičské jednotky. „Většinu výjezdů máme právě k nehodám,“ doplnil s tím, že k zatím poslední vyjížděli v úterý.