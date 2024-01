Za několik měsíců má kraj začít S-centrum konečně oživovat, obnovovat. „Akce je ve fázi čekání na vydání stavebního povolení, předpoklad vydání je tento měsíc,“ informovala v úterý mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Jak dále přiblížil ředitel S-centra Václav Polách, zatím do zakonzervovaného objektu na konci hodonínské ulice Na Pískách jezdí na kontroly. Jinak opuštěná budova už pomalu čeká na stavební dělníky. „Vysychá podmáčené podloží, a to celkem slušně. Jak ale zapršelo a voda stekla ze střechy, tak se nějakým způsobem vsakovala také do základů. Zřejmě kvůli poškozené drenáži, což se bude muset opravit,“ přiblížil Deníku ředitel.