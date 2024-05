Krátce před třetím výročím tornáda, které v červnu 2021 zpustošilo kus Podluží i část Hodonína, začnou ve městě opravy zničeného S-centra, tedy domova důchodců v ulici Na Pískách. Náklady jsou pod půl miliardou korun. Důležité rozhodnutí má padnout ve středu.

Budova S-centrum v Hodoníně v polovině května. | Video: Deník/Petr Turek

Tento týden má mít rada Jihomoravského kraje, kterému S-centrum patří, na stole rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. „Byl vybrán dodavatel. Staveniště bude předáno po ukončení soutěže,“ informoval Deník jihomoravský radní pro investice Vladimír Šmerda.

Soutěž sice oficiálně skončí až po uplynutí stanovených lhůt, přesto na kraji očekávají, že by S-centrum mohlo během nejbližších týdnů ožít stavebním ruchem.

„Prvního června by se mělo staveniště předat tomu, kdo to bude dělat. Vybráno máme. Zakázka se vysoutěžila za nižší cenu, než jsme předpokládali, a to zhruba o dvacet procent,“ řekl radní. Původní odhad byl 475 milionů korun.

Až šedesát procent nákladů má pokrýt dotace ministerstva pro místní rozvoj. Grant mířící na škody způsobené v roce 2021 živelnou pohromou se ale současně ukázal také jako problém. V jeho podmínkách totiž je, že peníze mohou být použité pouze přímo v místě škod. Kvůli tomu padl plán na vybudování nového domova v sousedním Rohatci.

Ve středu má krajská rada definitivně rozhodnout o tom, kdo S-centrum v nové podobě postaví v Hodoníně. Jak řekl jeho ředitel Václav Polách Deníku, veškeré přípravy směřují k tomu, aby se zařízení se sto dvaceti lůžky mohlo úředně zcela otevřít na Nový rok 2026.

„V posledním kvartálu roku 2025 předpokládám spuštění zkušebního provozu, a to minimálně na dva měsíce,“ popsal ředitel.

Ředitel hodonínského S-centra Václav Polách.Zdroj: Deník/Petr Turek

Zároveň počítá s tím, že se do obnovených prostor přesune dvacítka klientů z pracoviště v Kyjově. Následně se pak S-centrum má začít plnit dalšími dvanácti až patnácti zájemci měsíčně. O sto dvacet klientů ve zvláštním režimu by se měl starat personál předběžně v počtu 108 lidí.

„Budeme tak nabírat přibližně devadesát zaměstnanců, které přijmeme postupně. Oproti stavu před tornádem by jich mělo být více v přímé péči,“ sdělil Polách.

Na oficiální rozjezd v lednu 2026 má být obnovené S-centrum zaopatřené novým vybavením a také zásobami, dále by tady měla už fungovat kuchyně a prádelna. V současnosti je zabedněná budova už čtyřiatřicet měsíců nevyužívaná.