Na druhé straně finišuje výběrové řízení patnáctimilionové zakázky na zpracovatele projektové dokumentace. Na jejím základě se pak stavbaři mohou pustit do obnovy komplexu, kde se před půldruhým rokem stovka zaměstnanců každodenně starala o 140 klientů trpících nejen stárnutím, ale často také duševním uvadáním.

Jak uvedl ředitel Václav Polách, S-centrum dává do prodeje zařízení, které momentálně nebo dlouhodobě potřebovat nebude. „Jde ale jen o torzo majetku v řádech sta tisíc, který rok visel na stránkách kraje. Jde například o nerezové stoly, které jsou zčásti poškozené nebo kontaminované. Předpokládám, že pokud se bude rekonstruovat provoz, tak těch nerezových stolů bude potřeba polovina, z těch které tam byly a používaly se jen minimálně. Všechno je majetek do dvou set tisíc korun, které prakticky nikdo nechce, a je to po poradě s krajskou radou,“ uvedl Polách, který vede krajské sociální zařízení nyní sedmým rokem. I když je poslední více než rok téměř bez zaměstnanců.

Z dražšího vybavení se podle něj u konvektomatu podařilo domluvit se zájemcem z ivančického centra volného času. Myčka na černé nádobí ale zatím zájemce nemá. „Byla také dost drahá, ale u ní nikdo nezaručí, jestli opravdu jede. Samozřejmě je v nabídkovém šetření pro Jihomoravský kraj, organizace i veřejné místní, ale počítám, že v S-centru zůstane a po rekonstrukci se zjistí, jestli je funkční, nebo není,“ podotkl ředitel. Připomněl, že část vybavení poskytli také jiným krajským zařízením na jihu Moravy.

Kraj se chystá na rekonstrukci S-centra v Hodoníně, stěhuje do něj majetek

Přesto na oznámení o vyřazení movitého krajského majetku svěřené příspěvkové organizaci bylo položek k likvidaci a nedohledaných důsledkem tornáda za více než patnáct milionů. „Kraj nám schválil účetní uzávěrku za rok 2021 s tím, že jsme informovali o tom, že tam je také vybavení, které už nemusí existovat. Nešlo totiž roztřídit a zaevidovat majetek uskladněný v Tabáčce, který byl navršený do hromad v několika vrstvách. Do konce minulého roku jsme měli dát vše do pořádku. Přitom vzniklo toto obrovské číslo,“ vysvětlil šéf S-centra.

Zároveň připomněl, že do toho ještě vstoupila i loňská kontrola, která rozporovala hospodaření a nakládání s majetkem. Ta podle něj postupovala, jako by se nic nestalo, bez ohledu na živelnou katastrofu. Kontrolní skupina přitom zjistila nedostatky týkající se porušení zásad řádné správy a ochrany majetku. „Organizace nerespektovala povinnosti při nakládání s majetkem,“ stojí ve shrnutí krajské veřejnosprávní kontroly s podpisy čtveřice kontrolujících vedené Evou Odehnalovou.

Na ni po policií odloženém trestním oznámení v souvislosti s odklízením škod a nakládáním s budovou S-centra po zásahu tornáda navázala protikorupční organizace Transparency International. Ta krajským radním adresovala dopis, kde mimo jiné poukazuje na nedostatky při prověřování celého případu, které se týkají nehospodárnosti i problematického pojištění majetku s tím, že výsledek řešení následkům tornáda je po roce a půl tristní. „Jsme svědky zcela nedostatečné reakce jak ze strany vedení příspěvkové organizace, tak Jihomoravského kraje, obáváme se, že škoda na veřejných rozpočtech bude dál narůstat,“ napsal radním ředitel obecně prospěšná společnosti Ondřej Kopečný.

Prvním miminkem v kyjovské nemocnici je Kryštof, o měsíc si pospíšil

Podle krajského radního pro investice a majetek Vladimíra Šmerdy se ale rada dopisem nezabývala. Zároveň ale pokračují přípravné práce na dvou projektech. „Počítá se s S-centrem v Hodoníně i v Rohatci,“ potvrdil Šmerda. Obnova hodonínského S-centra v předpokládaných nákladech 350 milionů korun je nyní ve fázi výběru zpracovatele projektové dokumentace.

K obnovení provozu má podle krajem zveřejněného harmonogramu dojít v říjnu roku 2025. Kvůli obnově sociálních služeb v zakonzervované budově v ulici Na Pískách vznikla také petice Hodonínské S-centrum musí patřit občanům, ne spekulantům! „Doposud tuto petici podpořilo více než šest set občanů, a to nejen z Jihomoravského kraje,“ přiblížil na posledním jednání městského zastupitelstva v Hodoníně právník a zastupitel Jan Navrátil.