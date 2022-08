Odůvodnil to nynější ekonomickou situací, kdy si kraj nemůže dovolit připravovat tak velký projekt v Rohatci bez základní jistoty dotační podpory ze strany státu. Jihomoravští radní na středečním jednání přijali usnesení, kdy vzali tuto informaci na vědomí. Možnost obnovy S-centra teď teď zpracují pověření úředníci.

Zastupitelé chtějí obnovu. S-centrum v Hodoníně nahrazují neregistrované služby

Budovu v Hodoníně se představitelé kraje původně rozhodli neopravovat, protože podle nich už není vhodná pro pobytovou službu domova se zvláštním režimem. „Demografická data hovoří jasně. Stárnutí obyvatel s sebou přináší i nárůst počtu lidí nemocných demencí. Naši odborníci doporučili zřídit úplně nové zařízení, které bude odpovídat legislativním požadavkům na domov se zvláštním režimem,“ oznámil před časem hejtman Grolich.

Směna

Radnice v Hodoníně usilovala o to, aby provoz S-centra zůstal zachovaný. Jednou z možností byla směna, kdy by město areál získalo do svého vlastnictví, a kraji by připadla jiná nemovitost. Ve hře byl školní areál v hodonínské části Bažantnice.

„S-centrum poskytovalo dva druhy služeb, jednak domov pro seniory s kapacitou pětatřiceti lůžek, a domov se zvláštním režimem. Jeho 106 lůžek nejvíce chybí,“ řekla minulý týden vedoucí sociálního odboru hodonínské radnice Michaela Klepáčová.

Rokování zastupitelů Hodonína o S-centru. Možná je výměna za školu v Bažantnici

Osud někdejšího S-centra v Hodoníně zajímá rovněž Transparency International. Organizace na Jihomoravský kraj dokonce podala trestní oznámení v souvislosti s odstraňováním škod po tornádu v hodonínském domově.

S-centrum vzniklo v Hodoníně jako domov pro důchodce před dvaceti lety, kdy zde byli umístěni lidé převážně samostatní a ve větší míře soběstační. V době tornáda tato příspěvková organizace poskytovala už dvě služby.