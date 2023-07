Nad předraženým ovocem v regálech supermarketů kroutí lidé často rozpačitě hlavou. Ani ovoce na farmářských trzích nebývá z nejlevnějších, ale alespoň má zákazník jistotu, že podporuje „svého“ zemědělce z okolí. Vítaným řešením pro farmáře i nakupující jsou poslední dobou samosběry. Lidé ušetří, natrhají si ovoce či zeleninu přímo na poli nebo v sadu.

Švestky ze zahrádky. | Foto: Kateřina Přibylová

Samosběr švestek je na dohled. Farmáři z Krumvíře na Břeclavsku oznámili termín, kdy pustí zájemce do sadů. „Samosběr švestek zahájíme 5. a 6. srpna. Vždy je nutná předchozí domluva. Cena je pětadvacet korun za kilogram. Při odběru více než padesát kilogramů švestek zaplatí kupujííc dvacet korun,“ sdělili na sociálních sítích.

Švestky na kvas lidé koupí v Sadech Starý Lískovec v Brně. „Švestky sbíráme jen hodně vyzrálé, plníme do velkých beden o velikosti čtyři sta kilogramů a jsou připravené pro naplnění do vašich beček. Cena je osmnáct korun za kilo při odběru do dvou set kilogramů, při větším odběru pak šestnáct korun. Nutná je předchozí domluva," sdělili farmáři.

V sadech také přijímají objednávky na okurky nakladačky, příští týden je již poslední termín. Ceny jsou podle velikosti, a to od třiceti do dvaašedesáti korun za kilo.

Cukety a patizony nabízejí na poli za hřbitovem zemědělci z Žerotic na Znojemsku. „V úterý 1. srpna je samosbměr cukety patizon, stojí deset korun za kilogram. Sbírat je možné i dýně, ty přijdou na třicet korun za kilo,“ oznámili. V pondělí 31. července mohou zájemci dorazit a dosbírat cibuli za osm korun za kilogram a řepu za dvacet korun. Zájemci jsou vítaní mezi osmou ráno a čtvrtou odpoledne,“ informovali farmáři z Žerotic.

Samosběr cibule, brambor i mrkve mohou využít také lidé v Lednici na Břeclavsku. Pole je lidem k dispozici vždy od dvou do šesti odpoledne. „Pole se nachází za Lednicí ve směru na Mikulov. Kupující zaplatí dvanáct korun za kilogram u cibule, brambory i mrkev jsou po desetikoruně,“ sdělili organizátoři samosběru.

Nakoupit si ovoce a zeleninu přímo z farmy mohou příchozí na farmě Jansta ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. V prodejně lidé koupí meruňky za sedmdesát korun, broskve za šedesát korun, brambory za dvaadvacet korun nebo cibuli za třicet korun. Nejedná se však o samosběr.

Pole brali lidé útokem již při sběru jahod, česneku nebo třešní. Lákala i levandule.