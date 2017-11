Šance pro domácí hospice? Peníze od pojišťoven. Smlouvy mají zatím jen dva

Jižní Morava - Nově může platit hospicům pojišťovna. Jenže to vypadá, že se na jižní Moravě omezí jen na dvě zařízení.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Miluše Marešová ze Znojemska nedávno využila služeb domácího hospice. Rozhodla se nechat matku dožít doma. „Půjčili nám dokonce polohovací postel, kterou bych si nemohla dovolit. Připlácela jsem si dvě stovky za den, ale tato suma se mi zdá odpovídající. Službu doporučuji dalším lidem a doufám, že bude fungovat i nadále,“ řekla Marešová.

Nyní se tým domácího hospice na Znojemsku stará o pět pacientů. Zejména kvůli platům lékařů je jeho zakladatel Dominik Hes odkázaný na dary sponzorů a příspěvky obcí a kraje. „Náklady při péči o umírajícího pacienta jsou bezmála dva tisíce korun za den. Pracujeme s více zdroji. Díky třem velkým sponzorům a pochopení okolních obcí dokážeme sehnat to, co by nám jinak v rozpočtu chybělo,“ sdělil Hes.

Hospice dostaly nedávno naději, že získají další zdroj peněz. „Nově jsme zařazení do úhradové vyhlášky ministerstva. Je to první důležitý krok k případnému uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Neznamená to ale, že pojišťovna smlouvu skutečně uzavře,“ připustil Hes.

Jisté peníze mají zatím na jižní Moravě jen hospice v Brně a Rajhradě na Brněnsku, které největší zdravotní pojišťovna zařadila do svého pilotního projektu. „Nevidíme důvod pro dramatický nárůst počtu smluvních zařízení. Domácí hospice, které byly v pilotním projektu, považujeme za základ sítě, který je pro naše klienty dostačující,“ vzkázal mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Domácí hospic Konipaska

Náklady na rok 2016 - 945 000 korun

Předpoklad pro rok 2017 - 1 200 000 korun (vzhledem k většímu počtu pacientů)

Třeba pro pacienty ze Znojemska jsou Brno nebo Rajhrad obtížně dostupné. „Bojím se neadekvátního pokrytí zdravotnické péče,“ poukázal Hes.

Domácí hospice fungují hlavně díky krajským penězům. Kraj podporuje znojemské zařízení s rozpočtem milion dvě stě tisíc korun částkou sedm set tisíc ročně, podobně jako hospic v Břeclavi. Hospic v Kyjově na Hodonínsku dostává čtvrt milionu. „Peníze z kraje jdou na platy lékařů, práci ošetřovatelek platí pojišťovna. Nyní o sobě chceme dát o sobě více vědět, abychom měli šanci na získání darů,“ sdělila asistentka propagace Oblastní charity Břeclav Alena Káňová. Charita břeclavský hospic provozuje.

Mezi deset organizací, které poskytují pomoc umírajícím, rozdělil Jihomoravský kraj letos deset milionů korun. „Se stejnou částkou počítáme i pro příští rok,“ vzkázala mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.