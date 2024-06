/VIDEO/ Zkrotit příliš rychle jedoucí řidiče se snaží v Šardicích. Na průtahu obcí se objevila značka upozorňující na blízkost dětského hřiště. Cílí zejména na auta přijíždějící ze směru od Mistřína. Plánů je ale více.

Nové dopravní značení v Šardicích na silnici II/422 a v její blízkosti. | Video: Deník/Petr Turek

„Je to na podnět obyvatel. Maminky si stěžovaly, že je to tam nebezpečné a měly obavy o děti. Auta od Mistřína tudy jezdí totiž často rychle. Tak jsme pro dopravní značení vyřídili všechno potřebné, získali jsme povolení od dopravního inspektorátu a mohli jsme to tam dát,“ oznámila starostka více než dvoutisícových Šardic Blažena Galiová.

Tím ale plány na zklidnění silnice 422 v obci nekončí. Šardičtí mají připravený projekt i pro příjezd do obce z druhé strany, tedy od Hovoran. Jde o zpomalení dopravy a zajištění bezpečnosti na přechodu pro chodce v blízkosti známé restaurace U Orla, a to díky semaforu.

„Přechází tam i hodně dětí. S nárůstem kamionové dopravy je to tam čím dál víc nebezpečné,“ doplnila starostka.

Dalším krokem má být pak nasvícení autobusových zastávek při příjezdu do Šardic od Mistřína.