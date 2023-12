Kolik příští rok zaplatíte za teplo v Hodoníně? Deník shrnul částky napříč městy

Mluvčí Hodonína Josef Horníček s dotazy odkázal na vedení firmy. „Pokud se týká obchodních organizací města, které jednají samostatně, jejich nejvyššími orgány jsou valné hromady,“ připomněl mluvčí. Dohled nad hospodařením má však jako jediný majitel město. Současná koalice má podle rejstříku personálně obsazená místa předsedy i místopředsedy dozorčí rady.

Jednatel Tespry Ivo Zbořil rozhodnutí poslat do sbírky půl milionu zdůvodnil jako dobrý skutek. „Každá firma by měla být zelená a ekologická. Dar do této sbírky je dobrou věci pro všechny obyvatele,“ sdělil. Věnovaná částka podle něj společnosti v rozpočtu chybět nebude.

Opoziční zastupitel a člen finančního výboru David Herzán z Pozitivně pro Hodonín označil dění okolo sbírky, v níž je kromě několika drobných dárců zatím hlavním podporovatelem městská firma, za zajímavé. „Určitě se na to pana starosty budu ptát,“ poznamenal.

Současně je přesvědčený, že nemusí jít o výrazný problém. „Slyším o tom poprvé, ale vím, že Tespra měla dobrý ekonomický půlrok. Je tak možné, že se to rozhodla využít právě tímto způsobem. Vím, že to tak bylo i v minulosti. Neviděl bych v tom velkou potíž,“ reagoval Herzán.

Sbírku vyhlásilo město 1. listopadu s opakovaným odůvodněním, že dárce zajímá možnost, jak na obnovu lesa v Bažantnici přispět. Dosud se to nepotvrdilo. Po měsíci byl účet ve výši 507 050 korun, včetně půl milionu od Tespry.

Ničivé tornádo v Hodoníně významně postihlo městskou část Bažantnice

Sbírka mezi obyvateli sklidila kritiku především na sociálních sítích, mnozí ji pokládají za neopodstatněnou s odůvodněním, že v minulosti se peněz vybral dostatek.

„V předchozích dvou sbírkách se shromáždilo přibližně 69 milionů korun. Výtěžek byl rozdělen mezi hodonínské občany a podnikatele, jejichž majetek byl poškozen (45 milionů korun), čtyři poškozené obce (14 milionů korun) a na obnovu městského majetku (10 milionů korun),“ vyčíslil už dříve mluvčí města Horníček.