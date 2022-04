Desítky milionů korun rozdělili představitelé Hodonína ze sbírky, do níž dárci poslali peníze po loňském tornádu. Různě vysoké částky pomohly obyvatelům rodinných i bytových domů, které živel poškodil nebo zcela zničil. O peníze žádali i živnostníci a firmy.

Kdo z nich je dostal, ale nebylo až dosud jasné. Ve veřejně přístupných dokumentech zůstaly po začernění pouze jednotlivé sumy. Dárci tak netuší, ke komu jejich příspěvky doputovaly.

Deník Rovnost vybral pět vyšších částek rozeslaných z transparentního účtu počátkem roku. U dvou z nich se ukázalo, že je dostaly firmy. Které? „To je anonymizované,“ reagovali nejprve úředníci. U zbylých tří šlo o sousední obce a jeden bytový dům.

Po opakovaném dotazu redakce nakonec vedení Hodonína rozhodlo, že seznam podpořených podniků zveřejní celý. Starosta Libor Střecha Deníku Rovnost řekl, že není důvod cokoliv skrývat. „Údaje jsou anonymizované podle zákona, ale když přišel dotaz, nebyla ani řeč o tom, že bychom něco nechtěli říct. Nemáme co tajit, jsme transparentní,“ sdělil starosta. Připomněl, že sbírka pomohla obyvatelům i firmám, které ve městě působí a odvádějí v něm daně.

Živel ničil budovy i auta

Pomoci s nápravou škod se při rozdělování dočkalo šestatřicet žadatelů, mezi nimi například společnosti Westpra, Pureta, Tezet či Montpetrol plus. Živel ničil budovy, ale i auta a další vybavení. Celková odhadnutá škoda všech žadatelů přesáhla sto deset milionů korun, částka ze sbírky jim pokryla dvanáct procent.

Právník Transparency international Pavel Jiříček označil odkrytí příjemců za správný krok. „Zároveň tím dojde k předejití případným spekulacím o zneužití sbírky,“ poznamenal.

Osud peněz má být jasný také podle opozičního zastupitele Jiřího Jandy. „Když se na to někdo zeptá, měl by dostat odpověď. Současně to ale může přinášet i potíže, jako je třeba závist,“ reagoval.

Ve středu zbývalo na transparentním účtu Hodonína skoro šestnáct a půl milionu korun. Tři a půl milionu ještě zamíří k příjemcům, kterým částky schválili zastupitelé na prosincovém jednání. Na potvrzení čeká také několik pozdějších žádostí.

Nebude to stačit

Co se stane s tím, co na účtu zůstane, není zatím jasné. „Je tady například řada zasažených městských budov, škola, sportoviště, útulek pro psy… Využití určitě najdeme a nebude to ani stačit,“ předpokládá starosta Střecha.

Opoziční zastupitel Janda pro tuto možnost ale v případě hlasování ruku nezvedne. Je přesvědčený, že sbírka má pomoci napravit škody na soukromém majetku. „Na to lidé peníze posílali. Město má pojistky a více než půlmiliardový rozpočet,“ uvedl.

Tornádo proletělo loni v červnu čtyřmi obcemi na Podluží a zničilo i část Hodonína, značné škody napáchalo zejména v jeho částech Bažantnice a Pánov. Mimo jiné zcela ukončilo fungování domova pro penzisty S-Centrum. Následky vyvolaly do té doby nepoznanou vlnu solidarity.