Důvodem je podle nich hlavně nedostatek kontaktu obyvatel domovů pro seniory se svým okolím. „Zvláště zákaz návštěv prohlubuje jejich odloučení a může být pro mnohé velmi stresující, stejně jako vidina osamělého prožití vánočních svátků,“ míní předseda a zakladatel spolku Daniel Dvořák.

Aktuální seznam domovů pro seniory, kde tablety pomohou



* Senecura Šanov

*Domov pro seniory Hostim

* Domov pro seniory Zastávka

* Domov pro seniory Velké Bílovice,

* Domov Matky Rosy

* Domov pro seniory Holásecká

* Domov pro seniory Božice

* Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

* Domov pro seniory Plaveč

* Zámeček Střelice

* Zámek Břežany

Lidé mohou pomoci jednoduše tím, že darují nepoužívaný, ale funkční tablet. „Senioři často nemají možnost si tuto techniku sami pořídit, proto rozjíždíme sbírku zapomenutých tabletů. Lidé tak mohou vrátit život odloženým věcem a navíc udělají v této nelehké době něco skutečně smysluplného. Chceme jít komunitní a ekologickou cestou, proto tablety ze šuplíku. Je to pomoc od lidí pro lidi, ne od velkých společností,“ vysvětlil Dvořák.

Darovaný tablet by měl být funkční. „Prosíme, než se jej rozhodnete darovat, zkuste tablet nabít, zapnout a odzkoušet, hlavně kameru. Drobné vady na kráse jako odřený či naprasklý displej, ošoupané plasty, slabší baterie či hardware nevadí, ale hodně poškozený tablet už neposlouží nikomu. Sami zvažte, co má smysl darovat a co už patří raději do odpadu. Naopak, funkční, i když trochu životem opotřebovaný tablet, potěší každého, kdo by rád zase viděl své nejbližší a vyměnil si s nimi pár milých vět,“ upřesnil Dvořák.

Dárci mohou volat koordinátorovi projektu Martinovi Adamovi na telefon 737 947 663 nebo psát na e-mail martin.adam@metaculture.cz. S ním domluví způsob předání a další detaily.

Členové spolku tablety zkontrolují, zbaví zbytečného softwaru, nainstalují potřebné aplikace a předají do rukou babičkám a dědečkům v domovech. „Když bude potřeba, proškolíme i personál daného zařízení, který pak pomůže seniorům tablet použít,“ ujistil Dvořák.

Dobrovolníci z Metaculture přizvali do sbírky použitých tabletů také Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, organizací Mirosa a Jihomoravský kraj včetně hejtmana Jana Grolicha.

Kam použité tablety posílat:

