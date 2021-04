“Mezi nejaktivnější obce v rámci kraje patří kromě Podhradí nad Dyjí také Rudlice na Znojemsku a Strážovice na Hodonínsku. Na opačné straně žebříčku pak jsou Tasovice a Chvalatice ze Znojemska a Ústup z Blanenska,“ prozradil z odboru komunikace úřadu Tomáš Chrámecký.

Od začátku sčítání obdrželi na úřadě přes 2,6 milionu elektronických sčítacích formulářů. „Sčítání běží přes dva týdny, sečtených máme více než pět milionů osob a já bych jim všem chtěla poděkovat, že využily možnost sečtení se online. Všichni mají stále možnost využít elektronický formulář a sečíst celou domácnost, stejně jako pomoci se sečtením těm, kteří to sami nezvládnou. Od soboty bude navíc možnost sečíst se prostřednictvím listinného sčítacího formuláře,“ uvedla první místopředsedkyně úřadu Eva Krumpová.

Sčítání 2021 potrvá až do 11. května. Od 17. dubna začnou sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech. „Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s Covid-19 budou komisaři předávat formuláře před domem. Ti, kdo se do té doby nesečtou, si tak budou moci vybrat, zda vyplní elektronický formulář či využijí jeho listinnou formu. Český statistický úřad doporučuje využívat elektronický formulář, neboť jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní, z epidemického hlediska tak naprosto bezrizikové,“ doplnil Chrámecký.