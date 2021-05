Vítězná firma může začít se stavbou dřevěného přemostění se železobetonovou spodní částí nejdříve v polovině srpna, a to především vzhledem k podmínkám ochrany tamních obojživelníků a ptáků. „Pevně věřím, že termín dokončení na konci letošního roku je opravu reálný a pěší a cyklisté se budou moci bezpečně dostat přes velmi frekventovanou cestu,“ uvedl starosta Libor Střecha.

Podle posledního sčítání dopravy tady po I/55 projelo denně 9,5 tisíce vozidel. „V minulosti se zde bohužel stalo několik nehod s tragickými následky,“ připomněla v tiskové zprávě mluvčí radnice Petra Kotásková.

Na jednu z nich z před čtrnácti let upomíná pomníček po levé straně cesty k zoo. Tehdy byl ještě v místě na I/55 vyznačený, ale neosvětlený přechod pro chodce. Jednoho lednového večera tak vstoupila na silnici osmapadesátiletá žena. Ani přes intenzivní brzdění se však šestatřicetiletému řidiči Renaultu nepodařilo zabránit střetu s chodkyní, která na místě utrpěným zraněním podlehla. Tak tehdy přiblížil nehodu svým čtenářům Hodonínský deník.

Nová lávka ale může řešit i další problém, na který naráží chodci a cyklisté v relaxační zóně mezi zoo a lanovým centrem. Tím jsou řidiči odbočující ze silnice I/55. „Nyní v květnu jsme tady za jediný víkendový den řešili patnáct krát porušení zákazu vjezdu,“ sdělil ředitel strážníků Jindřich Vašíček s tím, že se hříšníci často vymlouvají na navigaci. „Ani jeden z těchto řidičů sice nebyl z Hodonína, ale každopádně značka zákaz vjezdu je tady zřetelně viditelná,“ podotkl šéf městské policie.

Kromě samotné lávky se na cestě mezi zoo a lesy Hodonínské Doubravy na druhé straně silnice počítá i s úpravou navazujících úseků v celkové délce 251 metrů. Chystaná lávka je projektovaná jako dočasná, a to do doby než se u ní dvouproudá silnice I/55 rozšíří na čtyřproudou dálnici D55. K zahájení její výstavby by mělo podle aktuálních plánu republikových silničářů dojít za šest let. „Lávku bude možné později demontovat a využít například pro přemostění ramene Staré Moravy,“ doplnila mluvčí radnice.