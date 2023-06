V pondělí má následovat dokončení drobnějších částí cyklostezky, která je jinak většinově vydlážděná. Dokonce na úseku u motorestu podél silnice I/55 lze již spatřit i šlapající cyklisty. Dopravní omezení na prvotřídní tepně bude pokračovat ještě do středy. „Počítáme, že od středy se všechno otevře. Semafor se bude ve středu odvážet,“ doplnil stavbyvedoucí.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Od den později si pak mají na své přijít hlavně cyklisté a chodci, kteří se už bezpečně dostanou na druhou stranu silnice s denní hustotou dopravy blížící se patnácti tisícům aut. „Slavnostní otevření podchodu bude prvního června,“ sdělil rohatecký starosta Jarmil Adamec s tím, že sraz účastníků je naplánovaný na začátku nové stezky ve směru od obce na čtvrtou hodinu. To už má být k vidění také velká část unikátní výmalby podchodu.

VIDEO: Podchod u Rohatce dostal betonové bloky. Podívejte se, jak vzniká

Nad ním by měla být už první den bez omezení průjezdná silnice I/55. To o necelé čtyři kilometry dále ve směru na Hodonína a Břeclav si budou muset řidiči počkat na odstranění semaforů o dva týdny déle. I když také na pánovské křižovatce finišují práce, a to na dokončení kruhového objezdu. „Po pokládce asfaltových vrstev bude následovat montáž svodidel a nástřik vodorovného dopravního značení. Zprovoznění plánujeme už v polovině června. Provoz je stále veden kyvadlově,“ uvedla mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková s tím, že zhotovil podle aktuálních informací stihne stavbu dokončit v předstihu, a to zhruba o půl měsíce. Nová křižovatka by tedy měla být průjezdná zhruba od čtvrtku patnáctého června.

Trable řidičů mezi Břeclaví a Hodonínem na I/55: semafory, objížďky i uzavírka

Jak dále sdělila, tak po dokončení pánovské křižovatky mohou navíc začít omezení na silnici I/51, tedy v Hodoníně ve Velkomoravské ulici. Ty jsou zapotřebí pro zahájení oprav mostu v blízkosti křižovatky se silnicí I/55. „Půjde o částečnou uzavírku. Doprava tak bude vedena v jednom směru po objízdné trase,“ dodala mluvčí republikových silničářů. Oprava mostu by měla být hotová v září.