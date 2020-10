Po šesti letech se vrátí jako senátorka a především coby nová krajská zastupitelka, zřejmě i koaliční. „Je to zvláštní pocit. Nikdy se nevrátíte do stejné vody, tak se také nevracím do úřednického postu. Každopádně se chci zapojit do boje proti suchu,“ řekla senátorka.

Naopak po dvaceti letech končí v krajském zastupitelstvu komunistický poslanec Ivo Pojezný z Kyjova. Tentokrát hodně postrádal tradiční kontaktní kampaň. „Neměli jsme 1. máj, velké mítinky k osvobození vlasti, ani další akce. Chyběl kontakt s našimi lidmi, s našimi voliči,“ posteskl si Pojezný s tím, že odliv voličů postihl i bašty KSČM v Ústeckém či Moravskoslezském kraji. (pt)

Hubáčková: Doufala jsem v hodně preferenčních hlasů

Zdroj: Deník / Petr TurekRatíškovická radní a senátorka za Hodonínsko Anna Hubáčková bude novou krajskou zastupitelkou. Jako sedmička na kandidátce KDU-ČSL obdržel třetí nejvyšší počet přednostních hlasů - 2 647.

Jaké byly vaše pocity při sobotním sčítání hlasů?

S napětím jsem očekávala, jak to bude. Doufala jsem v hodně preferenčních hlasů aspoň podle reakcí voličů. To se mi potvrdilo. Jsem nadšená. Samozřejmě to není jen o tom sklidit preferenční hlasy, ale je to o tom, odvést práci, kterou moji voliči očekávají. V daném případě se to samozřejmě nejvíc týká mému tématu – zabránit těžbě štěrkopísku u Moravského Písku a řešit z pohledu Jihomoravského kraje problémy sucha.

Myslíte si, že v tomto ohledu budete mít v koalici oporu?

Všichni se k tomu vyjadřují a já potřebuju mít oporu nejen v nich, ale i v úřednickém aparátu. Nejde jen o to něco připravovat, ale jde o to také strategické dokumenty připravit k odsouhlasení. Jelikož lidi na krajské úřadě znám, tak si myslím, že servis pro nás politiky umí udělat.

Pro vás je to i z úřednického pohledu specifické. Tuším před šesti lety, jste z krajského úřadu odcházela. Jaké to bude pro vás se tam vrátit? Navíc tentokrát v úplně rovnocenném postavení třeba s bývalým hejtmanem Haškem?

Je to zvláštní pocit. Nikdy se nevrátíte do stejné vody, tak se také nevracím do úřednického postu. Vracím se do toho jinak. Spousta lidí je tam sice jiných, ale vzhledem k tomu, že úřednický potenciál znám, tak si troufám říct, že najedeme okamžitě na spolupráci jenom, co se usadí jednotlivé orgány, výbory, komise. Doufám, že mi zbude životní prostředí. A i kdyby nezbylo a při vyjednávání, o něj přišli, tak mi to nevadí. Umím se zapojit tak, aby moje zkušenosti, názory a vize do toho dostaly.

A jak může kraj v boji se suchem pomoct?

Je toho víc. A některé materiály, analýzy a výhledy do budoucna existují. Je jen potřeba jim udělat daleko větší osvětu mezi zemědělci. A nastavit programy tak, aby se začaly realizovat. Je to problematické z hlediska vlastnických vztahů, ale i tak půjde o to obnovit rybníky, pokusit se na léto zadržet co nejvíc vody v bývalý rybnících, mokřadech tak, aby se klima trošinku ochlazovalo. To bych řekla, že je skoro nejjednodušší.

A nejhorší je co?

Složitější je to s toky, jak je zprůchodnit a jak jim zařídit zbytkový průtok. Pak také důležité přesvědčit zemědělce, aby postupně přešli na plodiny, které mají šanci na úrodu a zároveň jsou pro nás výživově vhodné. Je třeba to zužitkovat tak, aby zaměstnanost v zemědělství byla. Důležité je i pokročit v závlahách. Mezi mé vize patří i to, jak využít ekologickou zátěž po bývalé těžbě, jako jsou důlní jámy a voda, která v nich je. Šla by využít alespoň na závlahy?

Můžete to tedy shrnout…

Změnit hospodaření v naší krajině, velikost lánů. Co sadit, aby se to vyplatilo našim zemědělcům a neutíkali ze zemědělství. A jak zajistit vodu…

Předvolební kampaň pro vás ale ještě nekončí, že? Podporujete kolegu Josefa Bazalu v sousedním senátním obvodu…

Kdykoliv mi Jožka Bazala řekne, přijedu mu pomoct. Předběžně jsem domluvená i na podpoře pro Jarka Klašku.

Pojezdný: Chovali jsme se korektně a na to jsme doplatili

Zdroj: Deník / Petr TurekPo dvaceti letech v krajském zastupitelstvu končí poslanec KSČM a kyjovský zastupitel Ivo Pojezný. Ještě jako učitel kandidoval v roce 2000 do zastupitelstva tehdy ještě Brněnského kraje z druhého místa. Preferenčních hlasů získal tehdy ale nejvíc. Letos ale mandát obhajoval až ze sedmnácté pozice.

Jaké jsou vzpomínky na dvacet let starý úspěch?

Jako strana jsme získali přes dvacet procent hlasů.

V čem to bylo jiné než nyní?

Tehdy fungovaly jenom politické strany, ne různé slepence subjektů ať už politiků či nepolitiků, starostů či aktivistů. Tehdy byla volba jasná. Hlavní byly čtyři strany – sociální demokracie, komunistická strana, ODS a lidovci. Mezi nimi se rozdělovaly hlasy.

Jaké jste měl pocity teď, v sobotu, když se sčítaly hlasy? To bylo pro vás asi dost smutné…

To víte, že jsem nebyl vůbec nadšený. Hodně mě to zklamalo. Nicméně to vidím v celostátní kontextu. Zřejmě jsme neudělali chybu ani my na Hodonínsku nebo v Jihomoravském kraji. Pokles voličů KSČM byl v rámci celého našeho území, a to i v našich baštách, jako je Ústecký, Karlovarský či Moravskoslezský kraj. Je potřeba se podívat na analýzu, kde jsme udělali chybu. Jednu věc vidím v tom, že jsme během posledních tří let poměrně rapidně vzrostla životní úroveň. A ti voliči, kteří potřebovali levici, ji přestali podporovat. Na to doplatila sociální demokracie i my.

Za rok mají být další volby, v nichž tentokrát půjde o poslaneckou sněmovnu, kde nyní také působíte. Co má podle vás KSČM udělat, aby nedopadla jako v krajských volbách?

Předpokládám, že analýzu udělá naše nejvyšší vedení pomocí analytického odboru, takže nám dá vědět, co by se mělo dít do budoucna, jak změnit fungování strany, propagaci… Možná, že nám ublížilo to, že jsme se dali na podporu Andreji Babišovi. Víte, že spousta stran je proti Babišovi. A na tom se svezli i ti, co s ním šli jaksi do spolku. To byla sociální demokracie a Komunistická strana Čech a Moravy. Uvidíme po těch analýzách. Nicméně jsem politický pragmatik a v komunální politice jsem od roku 1989. Doposud jsem si prošel všemi úrovněmi politiky, a vím, že svou práci si obhajujete každé čtyři roky. A populace občanů je nekompromisní. Když uděláte chybu, nebo se třeba projevíte jako v politice nechtěné dítě, tak vám to dají hned najevo. Samozřejmě působí víc faktorů. Například starší lidé, mezi nimiž máme největší voličský potenciál, nepřišli k volbách ze strachu z koronaviru. Je možné, že v současné době dává spousta lidí přednost populističtějším stranám, které se vyhraní například proti migraci jako SPD. Slibují cokoliv, jen aby hlasy dostaly. My jsme populisti nikdy nebyli, byli jsme pragmatici. Vždycky jsme se chovali korektně a na to někdy v politice doplácí. A na to jsme doplatili my.

Mezi důvody neúspěchu jste zmínil i koronaviru, který změnil i předvolební kampaň. Dříve jste sázeli především na tu kontaktní, online prostor nebyl vaší doménou…

Máte pravdu. Vidím v tom jednu zásadní věc. Neměli jsme ani 1. máj, ani velké mítinky k osvobození vlasti a další akce, které děláme. Kontakt s našimi lidmi, našimi voliči chyběl. A víte, že voliči rychle zapomínají a hledají nějakou bližší košili než ten zánovní kabát. Tady to byl možná i Andrej Babiš, který nám přetáhl spoustu voličů. Uvidíme, jak to bude za rok. Pokud se mu nepodaří sestavit koalice, jak si představuje. To víte, že pak bude jiný pohled na Andrej Babiše. A hlasy pro něj pak budou zbytečné. To pak může ovlivnit celou scénu v poslanecké sněmovně.

Co jsem slyšel jako častou kritiku z levicových kruhů vůči KSČM i ČSSD, tak je to podpora Andreje Babiše jako jednoho z největších kapitalistů ve střední Evropě…

Samozřejmě jsme zvažovali, jestli ho podpořit, nebo ne. Vznikala velmi patová situace a nepříjemná. Buď by byly během dalšího půlroku nové volby, které by dopadly stejně. Nebo tu byla možnost, kterou stranám podbízel prezident České republiky Miloš Zeman. To znamená, že poradil Andreji Babišovi z nějakou skupinou a nechají si vytvořit nějakou podporu. Zvažovalo se SPD a také s námi. SPD přímo ve vládě odmítla ČSSD. My jsme situaci hodně zvažovali. Bylo to půl na půl. Nicméně převládl ten názor, že existuje možnost splnění našeho programu. A tak jsme podporu dali. Náš program byl plně akceptovatelný panem Babišem. Proto se zdvihly důchody, minimální mzda, platy učitelů, hasičů, vojákům, bezpečnostním složkám, státním zaměstnancům. To sebou neslo i zvýšení platů politikům, což popudilo mnoho občanů v České republice. Tak dali nám i sociální demokracii stopku. Uvidíme, jak to do budoucna zvládne Andrej Babiš. Myslím si, že to bude mít velmi těžké ve sněmovně, pokud volby dopadnou tak jako v krajích.

Jak vidíte budoucnost nové krajské koalice? A kde bude mít největší rozpory?

Vedení, které vznikne, na tom nebude finančně tak dobře a nebudou chtít koalici bortit. Samozřejmě vniknou tlaky proti rozhodnutí zastupitelstva, respektive rady. Největší slabinu vidím u Pirátu, ale neznám je osobně, jak jsou schopní se bavit o kompromisech. Vidím nebezpečí lidovců, kteří jsou ještě mladí draví politici, kteří nemají rádi kompromisy. Ke třenicím může dojít. Nicméně vždycky vyhrává zdravý rozum. Politik si řekne: buď vydržím čtyři roky, protože příště tady nemusím být. Takové uvažování se mě netýká, protože jsem o tom takhle nikdy neuvažoval. Naopak vždycky, jak jsem se dostal na vyšší funkci, tak položil mandát, například po posledních volbách. Jako předseda výboru jsem byl uvolněný zastupitel a když jsem byl zvolený do sněmovny, tak okamžitě tento mandát opustil. Vím, že to nedá zvládnout. Také vím, že spousta těch, kteří se dostali na tyto posty, tak jsou současně starostové měst. Jak budou zvládat dvě funkce zároveň? Zodpovědně musím říct, že se tyto dvě funkce zodpovědně zvládat nedají.