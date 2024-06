Z Mikulčic až do nebes. Dřina vynesla Radima Stibůrka do kokpitu letadla

Domovskou scénou se stane kulturní dům v Mikulčicích. „Naší první akcí bude vystoupení brněnské skupiny The Madmen, kteří hrají covery Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabath, Creedence Clearwater Revival apod. Její členové Vilém Majtner a Jan Korbička současně působí i v legendární skupině Synkopy. Bude to tanečně poslechový večer. Je určený nejen pro seniory z Mikulčic a dalších obcí z okolí,“ sdělil Jandora.

Na polovinu září pak připravuje do mikulčického domu kultury vystoupení Romana Dragouna s jeho sólovým projektem.

„Věřím, že by to všechno s klubem mělo dopadnout dobře a zatrsají si s ním i babičky. Rád se tu potkám se starými přáteli a snad přinesu i vítanou změnu a radosti do života nejen zdejších seniorů,“ podotkl zakladatel Senior Rock Clubu.

Jako první akci chystá Senior Rock Club Mikulčice tanečně poslechový večer s kapelou The Madmen. Zleva Luboš Hloušek basová kytara, zpěv, Michal Kusák bicí, zpěv, Vilém Majtner, zpěv, kytary a Jan Korbička - zakládající člen - klávesy, kytara zpěv.

Jak připomněl, o klubech podobného ražení má zprávy jen z USA a Argentíny. Počítá s tím, že bigbítové večery k poslechu a tanci by mohly přes léto opustit kulturní dům a přesunout se ven. Na akce mohou přijít samozřejmě i mladší návštěvníci.

Padesátiprocentní sleva je ale určená jen pro ty hosty, kteří mají minimálně pětašedesát let. Na první akci, zmiňované vystoupení kapely The Madmen, je možné si lístky koupit už v předprodeji. Senior Rock Club se tak naplno otevře v sobotu 15. června. Vstupenky lze pořídit TADY.

Poslechněte si kapelu Madmen

Zdroj: Youtube