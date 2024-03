Jaké téma jste si pro kyjovskou konferenci připravila?

Přednášku Křehké vztahy. Vybrala jsem ji pro to, že ve zdravotnictví je v současnosti strašně moc práce. A lékaři, lékařky i sestřičky, prostě všichni zdravotníci, potřebují odpočívat. Potřebují mít vyváženou práci a vztahy. Ostatně otázka, co dělá člověka šťastnějšího a zdravějšího od začátku až do jeho konce? Vztahy. Přišli jsme v rámci výzkumu se na to, že mnozí vytížení lidé jako zdravotníci jsou vyhořelí. Proto je potřeba jim připomínat, jak pěstovat vztahy, aby mohl být člověk šťastný.

Jak moc jsou jiné partnerské vztahy u lidí, kteří pracují na směny, například právě v nemocnicích?

O každý vztah se musí pečovat a něco mu dávat. První problém je při hledání partnera, protože vytížený zdravotník, když přijde domů, tak je unavený a už nemá tolik energie, aby šel někam hledat partnera, šel se bavit nebo aby po noční službě šel další večer do divadla, do kina, do restaurace nebo do baru. Má omezený čas.

A také vytíženost vede k tomu, že si neseme věci v hlavě se sebou. Když už jsme zadaní, tak nemáme tolik času věnovat se tomu, čemu bychom chtěli a pečovat o vztah. To je asi nejdůležitější. To, o co je potřeba pečovat, jsou komunikace, úcta, láska, ve smyslu laskavosti i sexu. A tolerance. To vytváří porozumění. A o tom je řeč. Jak to udělat, abychom to v této době zvládli a u toho ještě dokázali se starat o rodiny, o děti, být dobrými mámami, dobrými táty.

Existuje v této souvislosti nějaký výzkum k tomu, jestli se zdravotníci milují častěji než většinová populace?

Myslím si, že každý se miluje podle své potřeby. Sexuální potřebu má každý jinou. Ale myslím si, že zdravotníci vědí, že pokud se budou milovat, myšleno fyzicky, dvakrát týdně, tak tím předcházejí kardiovaskulárním onemocněním.