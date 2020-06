Počasí a protikoronavirová opatření ovlivní otevírání koupališť na Hodonínsku. První otevřou ve Veselí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Turek

Uvolnění protikoronavirových opatření teoreticky umožnilo vyrazit do krytých bazénů a koupališť s omezením aktuální kapacity do tří set lidí. Jenže zájemci by v hodonínském okrese doposud hledali přístupný klasický plavecký bazén marně. Jako první jsou připravení k otevření koupaliště ve Veselí nad Moravou. „Bazény jsou všechny napuštěné, ale voda má osmnáct stupňů, takže se nejspíše bude čekat na sluníčko. Pokud by bylo obzvlášť hezky, tak se koupaliště otevře v pátek hodinu po poledni. U vstupu, záchodů i šaten bude dezinfekce,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.