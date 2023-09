/VIDEO/ První zářijový, přitom poslední prázdninový víkend dává ještě možnost zavítat za osvěžením se na letní koupaliště. Některé z nich v hodonínském okresu ale už pro tuto sezonu zavřely své brány.

Sezona na koupališti v Hodoníně skončí až po prvním zářijovém víkendu. | Video: Deník/Petr Turek

Jiné však o tomto víkendu otevřou naposledy. Předpovědi meteorologů totiž ještě na sobotu počítají na jižní Moravě až se sedmadvaceti stupňovou teplotou vzduchu. Příznivci venkovního koupání tak budou moci využít například koupaliště v okresním Hodoníně, které bude v provozu ještě v neděli. Od pondělí pak Hodonínští otevřou krytý plavecký bazén.

Také v sousedních Dubňanech chtějí lidem nabídnout pro koupání poslední prázdninový víkend. „Plánujeme mít u nás otevřeno i o víkendu, protože se čeká hezké počasí, takže rádi přivítáme všechny milovníky našeho koupaliště. V případě nepříznivého počasí najdou zájemci informace o zavření koupaliště na jeho webu,“ sdělil dubňanský místostarosta Michal Švagerka. Webové stránky koupaliště informovaly v pátek po poledni o teplotě vody ve velkém bazénu s jednadvaceti stupni s tím, že v dětském je voda o půl stupně teplejší.

Podobně se rozhodli také ve Ždánicích či ve Vracově. „Otevřeno budeme mít do neděle třetího září. O víkendu by se mělo počasí podle meteorologů zlepšit, tak chceme dát zájemcům ještě možnost užít si vodní radovánky,“ přiblížil vracovský starosta Petr Fridrich. První zářijová neděle má být posledním koupacím dnem také ve Strážnici, v pondělí začínají s vypouštěním vody.

Otevřeno mají s dohřevem vody také na novém městském koupališti v Kyjově. Podle informací od místostarosty Daniela Čmelíka by venkovní koupací sezona měla být ukončená až pětadvacátého září.

Naopak letošní sezonu už ukončili v Moravském Písku, Těmicích nebo také ve Veselí nad Moravou, a to kvůli nepříznivému, chladnému počasí, kde už i teplota vody klesla na dvacet stupňů. „Ode dneška máme zavřeno. Zájem byl v posledních dnech minimální, chodilo už jen deset lidí za den, a také od plavčíků, kterým končí prázdniny,“ podotkl ředitel Služeb města Veselí Miroslav Jahoda.

Asi nejlepší počasí pro koupání avizují meteorologové o víkendu pro jižní Moravu na sobotu. „Oblačno, přechodně polojasno. Ráno v údolích místy mlhy. Během dne ojediněle přeháňky nebo i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty čtyřiadvacet až sedmadvacet stupňů Celsia,“ uvedla na webu Českého hydrometeorologického ústavu Ivana Záluská z brněnské pobočky.

Otevřená letní koupaliště:

Hodonín: do neděle 3. září

Kyjov: do 25. září

Dubňany: do neděle 3. září

Strážnice: do neděle 3. září

Vracov: do neděle 3. září

Ždánice: do neděle 3. září

Uhřice: aktuálně podle počasí

Zavřeno:

Veselí nad Moravou: od 1. září

Moravský Písek: od 28. srpna

Lipov: od 31. srpna

Těmice: do 28. srpna