/FOTO/ Doprava ve Veselí nad Moravou, kde pokračují práce na výstavbě dvou kruhových objezdů na silnicích I/55 a I/54, bude plynulejší. Provoz se totiž přesune na dokončenou polovinu silnice.

Výstavba dvojice okružních křižovatek ve Veselí v blízkosti mostu přes řeku Moravu. | Foto: Se souhlasem ŘSD

„Od desátého listopadu pustíme provoz na první dokončenou polovinu stavby. Do prvního prosince budou provoz ještě řídit semafory. Také vjezd do Moravského Písku zůstane ještě uzavřen do konce listopadu,“ potvrdila v pondělí mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková s tím, že finální dokončení stavby plánují v srpnu 2022. Výstavba dvojice okružních křižovatek vyjde bez daně na téměř 45 milionů korun.