„Zcela jistě očekáváme, že nám to zkomplikuje cestu za pacienty. Navíc také předpokládáme, že objízdné trasy budou hodně vytížené. Chtěla bych proto požádat řidiče, aby byli obezřetnější, a aby nám vycházeli vstříc. Není to jednoduchá situace pro nikoho z nás,“ vyjádřila se pro Deník za jihomoravskou záchranku její mluvčí Michaela Bothová.

Pokud se chtějí dostat řidiči do Bzence od Veselí, mají poměrně volnou cestu od mostu přes Moravu až po podjezd pod železnicí v Moravském Písku Kolonii. Před odbočkou k vlakovému nádraží pak narazí na první semafor. Tady si reportér Deníku počkal téměř čtyři minuty. Pak ho čekaly ještě zhruba tři minuty cesty v levém jízdním pruhu, kde mohl mimo jiné sledovat pokračování prací za částečné uzavírky, která začala už v minulém týdnu.

„Vozovku budeme rekonstruovat po polovinách, včetně výstavby nové okružní křižovatky. Každá polovina bude trvat zhruba jeden měsíc, dokončení tedy předpokládáme na konci října,“ přiblížila Deníku mluvčí Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska pro střední Evropu.

V kyvadlovém provozu se tak řidiči dostanou bzeneckou Kolonii kolem míst pro budoucí nájezd na dálnici D55 až na začátek zástavby v samotném Bzenci, místní části Olšovec. Poté se sice auta mohou rozjet, ale jen po kasárna, kde je další semafor. Tady cesta na zelenou i s čekáním trvala řidiči Deníku zhruba tři a půl minuty, a to než se dostal na dohled náměstí.

„Výměnu povrchu vozovky silnice I/54 v Bzenci máme rozplánovanou na několik etap, během nichž vždy zachováme provoz v jednom jízdním pruhu, který budou řídit semafory,“ nastínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Každopádně na začátku prvního týdne oprav průtahu zákazové značky zcela uzavřely I/54 za křižovatkou pod zámkem. Volná je tak krajská silnice vzhůru na Těmice. Zato na hlavní silnici směrem na Vracov téměř ustal život. Také parkoviště u obchodního centra s Penny a Kikem bylo kolem pondělního poledne skoro prázdné. Důvod úplné uzavírky? „Nezbytná oprava mostu přes potok Syrovinka,“ uvedla mluvčí silničářů s tím, že pro pěší se tady vytvoří půldruhého metru úzký koridor.

Uzavírka v Kyjově nad kruhovým objezdem

Vedení radnice navíc vyjednalo alespoň pro místní a jejich osobní auta kapacitně omezenou kyvadlovou dopravu po soukromém pozemku, a to s povolením z úřadu. Jak vysvětlil místostarosta Miroslav Goliáš bez tohoto vyjednaného řešení by obyvatele města zřejmě čekala značně dlouhá objízdná trasa, přes řadu obcí. Na výběr by totiž místní měli buď oficiální jižní objížďku, nebo severozápadní trasu přes Těmice, Žeravice, Žádovice, Kelčany a ve Vlkoši by se pak napojili na I/54. Severozápadní alternativa má však kromě své délky, ještě další dvě úskalí, v některých místech je silnice poměrně úzká, jinde zase hrbolatá.

Tuto obtížnou situaci navíc ještě zkomplikovala uzavírka v Kyjově nad kruhovým objezdem. Tam totiž začala výstavba chodníku, která má trvat dva měsíce. Stavba zároveň zcela uzavřela jízdní pruh od Vlkoš. Objízdná trasa tak od křižovatky ve Vlkoši vede přes Skoronice, kolem letiště a kyjovské sklárny.

Pro směr z Kyjova na Veselí nad Moravou a dál na Nové Mesto na Váhom silničáři doporučují oficiální objízdnou trasu, která v Kyjově na kruhovém objezdu vede po krajské silnici II/432 kolem skláren, pak přes Milotice a Ratíškovice. Následně se řidiči dostanou u Pánova na I/55. Pak je čeká cestování přes Petrov, Strážnici, Vnorovy, Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Práce ve Bzenci na silnici I/54 mají být hotové do 2. prosince.